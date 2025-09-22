晴時多雲

娛樂 最新消息

韓國啦啦隊女神「收大禮」 網忌妒：無法理解

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中職統一獅韓籍啦啦隊成員趙娟週（mimi）擁有甜美臉蛋與傲人身材，圈粉不少球迷粉絲，來台發展後更是人氣居高不下。趙娟週平常雖忙碌往返台韓兩地，也會透過社群媒體與粉絲分享生活。近日她發佈限時動態感謝粉絲贈與的禮物，沒想到其中竟有前幾日才開賣的iPhone17 Pro，讓不少網友討論這項貴重的禮物。

中職統一獅韓籍啦啦隊成員趙娟週擁有甜美外表與傲人身材圈粉無數台灣球迷。（翻攝自IG）中職統一獅韓籍啦啦隊成員趙娟週擁有甜美外表與傲人身材圈粉無數台灣球迷。（翻攝自IG）

趙娟週近日在社群媒體發佈一則限時動態，放上一張她拍攝粉絲們贈送的禮物，並感謝粉絲用心的照顧，讓她感到自己每天都更特別且幸福，也承諾未來將更加努力來回報粉絲的心意。然而有趣的是，最後一句括號中特別提到：「還有，iPhone我也會好好使用的，第一次收到這樣的禮物，真的非常感謝」，搭配照片中一台銀白色iPhone17Pro，顯見粉絲出手十分大方。

中職統一獅韓籍啦啦隊成員趙娟週日前在社群平台分享粉絲送的iPhone17Pro，引發網友熱議。（翻攝自IG）中職統一獅韓籍啦啦隊成員趙娟週日前在社群平台分享粉絲送的iPhone17Pro，引發網友熱議。（翻攝自IG）

照片一出引發網友展開討論，紛紛開酸：「如果父母生日如此有心就好了」、「沒辦法理解送的人想法」，但也有粉絲緩頰，認為雖貴重但也是心意，不要忌妒別人，管好自己就好。

