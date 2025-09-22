連晨翔當爸倒數「每天亂想乳名」 慘遭劉品言賞白眼

連晨翔。（資料照，記者胡舜翔）

〔記者李紹綾／台北報導〕連晨翔的老婆劉品言產期進入倒數，他今（22日）出席醫美記者會，有替即將出生的女兒取一些小名，但沒有被太座採用，其中「黏TT」的靈感竟來自自己鼻塞講不清楚名字時的笑點，還因老婆劉品言孕期常被小腳狂踢，乾脆結合成「黏TT」，自嘲「每天亂想乳名」，卻也被老婆翻白眼吐槽。

劉品言預計10月底、11月初產女，連晨翔屆時會陪老婆進產房，至於能不能拿相機拍下全程，他笑說還要再研究一下：「我希望可以拍啦，但不知道現場到底能不能拍，怕螢幕從正的變歪的。」被問是否會害怕看到血淋淋的畫面，他嘴硬表示應該不會怕，「但生完再問我一次就知道了」。

聊到日前「宋芸樺爆雷事件」，連晨翔坦言其實自己已有在媒體訪問不小心洩漏，但大家替他保密，笑說宋芸樺事後一直跟他道歉到快哭，他連忙安撫說：「真的沒關係啦，不然妳送我金條好了！」

連晨翔是「醫美小白」，這回首度嘗試在額頭、眼尾、皺眉處打了肉毒，被老婆劉品言笑虧：「看起來好相處多了，感覺不再那麼焦慮。」他自己則滿意表示「體感很好，不會僵」。

