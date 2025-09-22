賴薇如雙重身分中秋送愛 甜曝老公硬派夫妻互補

賴薇如與憨兒、憨老們比出愛心手勢，一同響應「憨樂月餅」義賣活動，提前送愛過中秋。（桃園市真善美社會福利基金會提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕賴薇如在中秋節前夕化身「愛心快遞員」，再度與真善美社會福利基金會攜手合作，提早送上月餅陪伴憨兒、憨老過節。繼去年陪憨兒歡慶生日後，今年她自封「康樂股長」，不只帶領大家做伸展操還一起玩趣味遊戲，現場氣氛如同嘉年華般熱鬧又溫馨，「去年是被愛包圍的感覺，今年多了一份使命感！」她開心分享。

賴薇如（左後）化身「瑜珈老師」親手協助憨兒伸展暖身。（桃園市真善美社會福利基金會提供）

有備而來的賴薇如更以「雙重身分」現身，先當「瑜珈老師」帶領簡單體適能與瑜珈伸展暖身，隨後又化身「遊戲王」陪憨兒、長者比「夾綠豆」，她說最感動的是大家不論做什麼都很認真，甚至有年長的憨兒手速驚人、另一位憑小聰明奪冠，令她印象深刻。

請繼續往下閱讀...

賴薇如變身「遊戲王」挑戰夾綠豆趣味遊戲。（桃園市真善美社會福利基金會提供）

賴薇如帶領大家做瑜珈時專業又有架勢，透露自己去年開始準備考瑜珈老師證照，過程中還有瑜珈館邀她去上課，「目前還在積極學習中，對我來說瑜珈是一輩子的事。」談到是否會與老公練雙人瑜珈，她笑回：「沒有喔，他是硬派，我們不同派系～」言語間流露甜蜜，也分享當初因遇到好老師才開啟「瑜珈開關」，發現身體的無限可能，「瑜珈不只是體式，還有哲學、生活方式，都給我新的啟發。」

賴薇如陪憨兒玩小遊戲，提前送上中秋祝福與歡樂。（桃園市真善美社會福利基金會提供）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法