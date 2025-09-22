晴時多雲

娛樂 最新消息

于朦朧「屍檢結果」遭曝光！疑法醫指：全身都碎了

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧9月在北京墜樓身亡，消息震驚演藝圈，外界對當晚聚會過程爭議不斷，陰謀論四起，網路上大量影片流出，讓人不免懷疑死因不單純。近日，一名印尼網友在社群以當地語言爆出內容，聲稱于朦朧屍檢就是由他父親的兩個弟弟和一位長輩所進行，並曝光法醫檢驗結果，直言：「他全身都碎了」。

于朦朧9月在北京墜樓身亡，外界認為死因不單純。（翻攝自微博）于朦朧9月在北京墜樓身亡，外界認為死因不單純。（翻攝自微博）

印尼網友聲稱自己當時在北京與親戚見面，而于朦朧的遺體檢驗是由兩位法醫叔叔和一位長輩進行，指出于朦朧身上多處傷口、肋骨斷了幾根，並非跌倒造成，而是遭到毆打，甚至「耳朵和鼻子都在流血」，身上還有「鈍器傷」，因此懷疑為他殺。

有印尼網友聲稱于朦朧屍檢由親叔叔進行，曝光屍檢結果。（翻攝自Threads）有印尼網友聲稱于朦朧屍檢由親叔叔進行，曝光屍檢結果。（翻攝自Threads）

印尼網友表示，家屬原先被法醫要求對公眾「坦誠告知」，但後續「死者家屬與相關人士」要求保密。貼文裡，網友轉述與叔叔的對話，網友問：「他（于朦朧）怎麼了？」叔叔則回答「我看到的時候我哭了，他全身都碎了」，其暗示為遇害。然而該消息只是社群流傳，並沒有貼出官方法醫報告或醫院對外背書，真相有待釐清。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

