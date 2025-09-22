Ozone成軍3年不忍了！現身台中突暴哭 全員癱坐舞台

「Ozone 3週年 FANCON：Never Been」第二站台中場吸引爆滿粉絲。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕Ozone成軍三年舉辦北中南三場「Ozone 3週年 FANCON：Never Been」，第二場台中站週末登場，O.A.O.們（粉絲名）熱情擠爆現場，在演唱《Purple Days》時，更因為全場的歌迷以超大聲合唱應援，甚至連哲言的饒舌段落都能一字不差的一起大合唱，讓Ozone更是感動落淚，台上台下一起哭，現場成為一片淚海。

Ozone第一次到台中舉辦粉絲見面會。（索尼提供）

Ozone說：「這是第一次來到台中舉辦FANCON，以見面會來說真的是『沒去過的地方』，非常開心可以來到台中！」把歌曲《十二月的天》歌詞裡的「台北的天空不下雪」，改成「台中的天空」，讓台中場的粉絲驚呼連連。

文廷展現高難度動作。（索尼提供）

Ozone也重現在KKBOX風雲榜和Hito流行音樂頒獎典禮的經典組曲演出，將自己的《World Top》結合天后蔡依林的《特務J》、王心凌的《睫毛彎彎》和蕭亞軒的《表白》，緊接著又再演出帶有古風的《一起看月彎彎》連動李玟的《刀馬旦》、周杰倫的《雙截棍》，並結合武術擔當文廷的高難度刀舞及側翻，一口氣唱跳15分鐘，結束後6人都忍不住氣喘噓噓說：「哇～真的太累了！」乾脆直接坐在地上休息，逗得粉絲大樂。

Ozone帶來精彩唱跳。（索尼提供）

Ozone表示，一眨眼就過了三年，一路走來非常感謝O.A.O.們持續的支持，也感謝身旁的夥伴沒有放棄，大家把青春奉獻在「Ozone」上，子翔、佳辰和祖安講到一度哽咽，讓台下頻喊「不要哭」。

