娛樂 最新消息

連晨翔婚後「進廠維修」 初體驗遭孕妻劉品言吐槽：沒那麼焦慮

劉品言。（資料照，記者胡舜翔攝）劉品言。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕連晨翔、大元今（22日）出席醫美記者會，大元從20幾歲開始接觸醫美，靠肉毒保養瘦臉，自豪打肉毒不需敷麻藥；連晨翔是「醫美小白」，這回首度嘗試在額頭、眼尾、皺眉處打了肉毒，被老婆劉品言笑虧：「看起來好相處多了，感覺不再那麼焦慮。」

大元分享，平常喜歡有嚼勁的食物且會磨牙，所以兩頰肌肉發達，上鏡時臉顯得特別寬大，從此長期將肉毒列入定期「上鏡保養清單」，除了修飾臉型外，這次更首度嘗試在眼周與想了很久的肩膀處施打肉毒，她笑說：「以前拍照常被提醒看起來像在聳肩，覺得自己穿衣服線條不夠好看，現在終於能自信穿上露肩禮服。」至於老公「鼓鼓」呂思緯有發現嗎？大元表示：「他對小細節很鈍感，不會立刻猜到我做了什麼，但會說我最近看起來更有精神、線條更漂亮。」

連晨翔過去未接觸過醫美，直到去年拍攝TVBS影集《舊金山美容院》，為戲增胖21公斤，戲拍完後瘦回來卻發現自己的紋路明顯增加，像是大腿出現肥胖妊娠紋，因此對於肉毒醫美產生興趣，他笑喊：「紋路真的變滿多的，可能年紀也有關係，因為我笑的時候魚尾紋會比較多。」他當時還在網路爬文，買了孕婦除紋霜，「可是我那時候塗的時候沒有很認真，所以最後那個那罐就送言言」。

連晨翔在額頭、眼尾、皺眉打了肉毒後，抬頭紋、魚尾紋明顯改善，「現在有時候去看以前的採訪或是照片，紋路就很明顯，體感蠻好的，因為也不會僵，看起來比較不焦慮不緊張。因為我習慣想事情就會皺眉，言言就會覺得我看起來比較焦慮的感覺」。

