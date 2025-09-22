晴時多雲

娛樂 電影

《96分鐘》賣破9600萬破億倒數！口碑熱度將延燒海外

林柏宏（左）與宋芸樺在《96分鐘》中飾演共患難的夫妻。（華影國際提供）林柏宏（左）與宋芸樺在《96分鐘》中飾演共患難的夫妻。（華影國際提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕林柏宏、宋芸樺主演台片《96分鐘》上映第三週，票房持續攀升，至昨（21）日止，全台賣破9600萬佳績，距離破億只差一步，有望繼《角頭－鬥陣欸》後，榮登今年第二部破億台片。

片方今（22）正式宣布，《96分鐘》將進軍海外市場，包括9月25日登陸新加坡、10月2日馬來西亞、10月30日香港，並於12月底在越南盛大上映。

由黃奇斌創作的電影主題曲《若無你我欲去佗位》推出電影片花版後，於官方平台上線短短兩天逼近百萬次觀看，成為近來台灣觀眾討論度最高的電影原創歌曲之一。

黃奇斌因參演《96分鐘》深受觸動，創作出電影主題曲。（華影國際提供）黃奇斌因參演《96分鐘》深受觸動，創作出電影主題曲。（華影國際提供）

黃奇斌作詞作曲並演唱的電影主題曲《若無你我欲去佗位》誕生於他參與《96分鐘》演出時的真切感動，在拍攝現場思索「面對摯愛的離去的氛圍」令他深受觸動，當下便主動向監製鄒介中表達：「我要做這部片的主題曲！」最終創作出靈魂之作。

此外，《96分鐘》將於9月27日本週六與相信音樂共同舉辦特別場「音樂引爆場」，為觀眾帶來獨特的觀影與音樂沉浸式體驗。「音樂引爆場」售價台幣600元，自週三（24日）起正式開賣，請鎖定威秀影城購票系統。

《96分鐘》主題曲《若無你我欲去佗位》電影片花版：

