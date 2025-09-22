晴時多雲

娛樂 日韓

池昌旭被當性侵犯！含冤入獄《操控遊戲》復仇都敬秀

池昌旭在《操控遊戲》中含冤入獄。（Disney+提供）池昌旭在《操控遊戲》中含冤入獄。（Disney+提供）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由池昌旭、D.O.都敬秀主演的動作復仇韓劇《操控遊戲》將在11月5日於Disney+上線，該劇曾被報導是350億韓元（約新台幣7.5億元）的大製作，講述一名人人稱羨的模範公民，卻莫名遭到誣陷入獄，瞬間被推入地獄深淵。

都敬秀首演反派，獻給《操控遊戲》。（Disney+提供）都敬秀首演反派，獻給《操控遊戲》。（Disney+提供）

《操控遊戲》由編劇吳相昊執筆、導演朴信禹與金昌柱執導，池昌旭、D.O.都敬秀、李光洙及趙允秀等人主演，池昌旭飾演遭到誣陷的朴台仲，D.O.都敬秀則是首度挑戰反派，飾演神秘人安耀翰。

池昌旭在《操控遊戲》被誣陷，無奈成為階下囚。（Disney+提供）池昌旭在《操控遊戲》被誣陷，無奈成為階下囚。（Disney+提供）

朴台仲是一位積極又富有同理心的模範公民，他努力追逐夢想、身邊圍繞著摯愛的親友，一切都朝著正確方向前進，直到他的善良成為致命弱點。某天，朴台仲突然遭到逮捕，罪名為性侵並殺害一名素未謀面的女子，最終朴台仲被判處終身監禁，順遂的人生毀於一旦。在獄中，他如同行屍走肉般度日，直到一名新囚犯出現，對方的遭遇竟與他驚人的相似，並暗示外界有人正在刻意誣陷無辜之人，而他們只是被操控的棋子。朴台仲在痛失一切後，發誓要找出幕後真兇，讓加害者血債血償。

《操控遊戲》將在11月5日以4集首播揭開序幕，之後每週更新兩集，並於12月3日迎來大結局。

都敬秀在《操控遊戲》飾演神秘人安耀翰。（Disney+提供）都敬秀在《操控遊戲》飾演神秘人安耀翰。（Disney+提供）

