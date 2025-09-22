晴時多雲

音樂

李千娜糗了！麵店遇到小金城武 下秒傻眼被叫「師母」

〔記者張釔泠／台北報導〕李千娜推出首張台語翻唱專輯《千娜舞台秀 - 彼段過去經過阮兜口》，第三波主打歌《愛情研究院》MV再度收割男神，邀來「小金城武」涂善存擔任男主角，李千娜老公黃尚禾曾指點他演技，涂善存笑說自己在前往拍MV的路上，一直在想該怎麼稱呼李千娜，是要叫千娜？千娜姐？還是師母？讓李千娜傻眼直呼：「師母？！」

新專輯獲得廣大的迴響，然而在製作的過程中其實一度卡關，最後一首歌一直處於「從缺」的狀態；突然有一天，李千娜的老公黃尚禾在家聽《愛情研究院》這首歌，讓她一秒回到以前的年代，想到林強帶給大家很多新的音樂，製作人阿弟仔聽到後也超興奮，很感謝李千娜有想到這首經典歌曲。

《愛情研究院》MV今（22）首播，導演彭道森安排李千娜與涂善存在麵店巧遇，延續上一波《無法度按捺》MV與宋柏緯合作的劇情。第一次跟涂善存合作，李千娜對他並不陌生且非常期待，原來是老公之前與涂善存合作過，所以在拍攝MV前，就聽到黃尚禾不斷誇讚涂善存，涂善存表示，「因為尚禾哥是我剛出道時的老師，雖然不是真的有跟他上課的那種，但因為一起拍戲，尚禾哥懂非常多，又很樂於分享，所以每次沒有我的戲時，都會在他旁邊問東問西，那時候他給我的建議，很多到現在我都一直放在心上。」

李千娜也在拍攝當天現場認證：「確實真的善存從頭到尾都在，一直關注著每一件事情，真的是很認真。」本週末「千娜舞台秀」繼續開演，她帶著電子花車到高雄會歌迷；而不只專輯簽唱會，她更將於12月6日在台北國際會議中心舉辦相隔6年的個人演唱會。

