（影）藍心湄洩許瑋甯兒子「2優點」 爆邱澤當爸後話變少

藍心湄出席粉美賞頒獎典禮，分享許瑋甯與邱澤的家庭趣事。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕藍心湄今（22日）出席《女人我最大》一年一度的粉美賞頒獎典禮，聊起身為媒人的趣事，被問到是否看過許瑋甯與邱澤的兒子，她大方笑回：「你覺得我沒看過嗎？」並透露小孩第一天像爸爸、第二天像媽媽，「很活潑、力氣很大。」夫妻倆生活過得非常好。她也打趣說：「等他們有空，可以再一起出來吃吃喝喝。」

藍心湄一週兩天靠炸物放縱，維持狀態則靠每天快走2萬步。（記者潘少棠攝）

至於邱澤升格人父後的轉變，藍心湄坦言：「他私下本來話就少，當爸後話更少了，應該是真的太忙，都專注在兒子上。」至於是否期待兩人再拚二胎？她則表示：「現在年輕人願意生小孩就很不錯了。」

許瑋甯（左）、邱澤夫妻倆升格父母後生活依舊甜蜜。（資料照，記者陳逸寬攝）

藍心湄也大聊私下飲食與保養，她坦言自己完全不嗜甜，但對炸物情有獨鍾，「點1000元鹹酥雞已是日常，一個禮拜有兩天會放縱。」她笑說媽媽會親自幫忙炸，「因為能控制油的新鮮度跟溫度。」至於維持好狀態的祕訣，她直呼靠「快走」，不是慢慢散步，她更透露幾乎每天都走超過2萬步，用最自然的方式維持體態。

