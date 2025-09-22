晴時多雲

娛樂 最新消息

于朦朧墜樓前疑似哭喊「不會再受威脅」公安局發布調查聲明：家屬並無異議

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧11日在北京墜樓過世，外界對當晚聚會過程爭議不斷，陰謀論四起，不少人感嘆他死得冤枉，事件也持續延燒。雖然警方二度出面聲明排除他殺嫌疑，但網路上爆料影片持續增加，讓不少人也抱持著懷疑態度。近日瘋傳疑似于朦朧墜樓影片，其中狂哭狂吼的聲音，讓不少人不忍繼續看下去，而北京市公安局朝陽分局昨（21）日也發布聲明。

于朦朧11日在北京墜樓過世，外界認為死因不單純。（翻攝自微博）于朦朧11日在北京墜樓過世，外界認為死因不單純。（翻攝自微博）

北京市公安局朝陽分局昨日在微博上公開發布聲明，針對于朦朧墜樓事件，公安機關立刻展開調查，經過現場勘驗、法醫檢驗、調查訪問和調取監視器等工作，排出他殺嫌疑，並已經將情況告知家屬，家屬也無異議，于朦朧母親透過微博發布相關聲明。

北京市公安局朝陽分局在微博上公開發布聲明。（翻攝自微博）北京市公安局朝陽分局在微博上公開發布聲明。（翻攝自微博）

然而網路上大量影片流出，甚至有粉絲拍到于朦朧生前太陽穴及嘴角有明顯瘀青，讓人不免懷疑事情並不單純。而其中一支疑似于朦朧墜樓前影片，雖然光線太暗看不清，不過卻清楚錄到聲音，疑似于朦朧的聲音哭喊：「我從小到大就守著規距，我自從25歲開始就受著你們威脅！我不能再受你們威脅。」接著便傳出撕心裂肺的慘叫和哭泣，讓網友看了直呼：「人神共憤！」

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

