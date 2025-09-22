湯姆霍蘭德特技出意外！腦震盪急送醫 《蜘蛛人4》急喊卡

湯姆霍蘭德拍攝《蜘蛛人：重生日》特技鏡頭，竟出意外腦震盪急送醫。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《蜘蛛人：重生日》（Spider-Man: Brand New Day）正如火如荼拍攝中，不過今天（22日）傳出「小蜘蛛」湯姆霍蘭德（Tom Holland）發生意外，送醫後被診斷出輕微腦震盪，令人擔憂。

綜合《太陽報》報導，《蜘蛛人：重生日》現階段於蘇格蘭格拉斯哥拍攝，湯姆霍蘭德在表演一場特技場面時不慎撞到頭部，被緊急送醫，最後被診斷出輕微腦震盪，另一名替身女演員也被送醫，上週五（19日）起已經暫停拍攝，可能會停拍幾週。湯姆霍蘭德的父親多米尼克霍蘭（Dominic Holland）出席慈善晚宴時也證實，兒子將停工一段時間，暫時難以投入拍攝。

《Deadline》的說法有所不同，製作方的消息指出，湯姆霍蘭德是出於預防考量才暫時休息，幾年內就會恢復拍攝，沒有其他人受傷，最近將舉行會議，重新調整拍攝計畫。

