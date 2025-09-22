晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

湯姆霍蘭德特技出意外！腦震盪急送醫 《蜘蛛人4》急喊卡

湯姆霍蘭德拍攝《蜘蛛人：重生日》特技鏡頭，竟出意外腦震盪急送醫。（翻攝自YouTube）湯姆霍蘭德拍攝《蜘蛛人：重生日》特技鏡頭，竟出意外腦震盪急送醫。（翻攝自YouTube）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《蜘蛛人：重生日》（Spider-Man: Brand New Day）正如火如荼拍攝中，不過今天（22日）傳出「小蜘蛛」湯姆霍蘭德（Tom Holland）發生意外，送醫後被診斷出輕微腦震盪，令人擔憂。

綜合《太陽報》報導，《蜘蛛人：重生日》現階段於蘇格蘭格拉斯哥拍攝，湯姆霍蘭德在表演一場特技場面時不慎撞到頭部，被緊急送醫，最後被診斷出輕微腦震盪，另一名替身女演員也被送醫，上週五（19日）起已經暫停拍攝，可能會停拍幾。湯姆霍蘭德的父親多米尼克霍蘭（Dominic Holland）出席慈善晚宴時也證實，兒子將停工一段時間，暫時難以投入拍攝。

《Deadline》的說法有所不同，製作方的消息指出，湯姆霍蘭德是出於預防考量才暫時休息，幾年內就會恢復拍攝，沒有其他人受傷，最近將舉行會議，重新調整拍攝計畫。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中