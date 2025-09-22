晴時多雲

娛樂 音樂

周湯豪突被告白！親自給答案 驚人改變曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕「Nick」周湯豪即將推出全搖滾概念專輯《LOVE RAGE HOPE》，並於上週率先在台北搖滾開炸，在「LOVE・RAGE・HOPE」LIVE HOUSE TOUR與歌迷們創造難忘的搖滾體驗。

周湯豪「LOVE RAGE HOPE」LIVE HOUSE TOUR台北開炸。（環球提供）周湯豪「LOVE RAGE HOPE」LIVE HOUSE TOUR台北開炸。（環球提供）

周湯豪當天穿著酷帥黑色西裝、一頭龐克搖滾粉紅髮色，演唱還未發行的歌曲《未完成的夢》，一句「我要看到現場每一個人，雙腳離地！」瞬間燃炸現場，這張新專輯他想獻給小時候的自己，也鼓勵大家勇敢追夢繼續心中未完成的夢；緊接著致敬千禧年搖滾樂團的金屬搖滾主打《FLAMES》以及《Turn Up》引爆全場熱力。

周湯豪「LOVE RAGE HOPE」LIVE HOUSE TOUR台北開炸。（環球提供）周湯豪「LOVE RAGE HOPE」LIVE HOUSE TOUR台北開炸。（環球提供）

當台上出現麥克風架，他瞬間脫下外套、揹起吉他，感性道：「每個人都在面對生活的挑戰，不管前方多艱辛、遇到了什麼，我知道你很勇敢，希望你知道你不是一個人。」送給大家未發表的新歌《So Sick》，而新專輯除了重金屬搖滾，也有粉絲們最愛的周式搖滾情歌，全球首唱新歌《說不愛就不愛》，歌迷們直呼:「賺爆！」

周湯豪「LOVE RAGE HOPE」LIVE HOUSE TOUR台北開炸。（環球提供）周湯豪「LOVE RAGE HOPE」LIVE HOUSE TOUR台北開炸。（環球提供）

當他回憶已10幾年沒有在LIVE HOUSE演唱，台下歌迷大喊：「愛Nick已追隨9年！」周湯豪熱情回應：「你愛我9年了，那你會一直愛我嗎？」經典歌曲《我需要你的美》讓他想起當年他什麼都沒有的時候，謝謝大家一路的陪伴與支持，也不忘幽默表示：「因為今天很多是新歌，平常我會表現更好。」更自爆通常演出前不太吃東西，但由於很多新歌要練唱又要背歌詞，導致前一晚太緊張乾脆豁出去了，狂嗑冰淇淋。

