觀眾看《詭鄉》嚇到不敢睡！雷嘉汭變身厲鬼驚呆初孟軒

雷嘉汭在《詭鄉》的鬼妝造型嚇壞初孟軒，讓他秒入戲。（一群獨角鯨娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕雷嘉汭在《詭鄉》顛覆甜美形象，挑戰「最美厲鬼」造型，逼真模樣嚇壞對戲的初孟軒。主題曲《詭》MV在今天（22日）上線，由演員兼創作才女eLynn陳箴譜寫演唱，以迷幻聲線唱出愛與執念的糾纏。

《詭鄉》電影主題曲〈詭〉彷彿在低聲呢喃女主角小文（雷嘉汭飾演）的心聲。（一群獨角鯨娛樂提供）

《詭鄉》電影主題曲《詭》由飾演初孟軒前女友的演員兼歌手陳箴親自演唱。（一群獨角鯨娛樂提供）

雷嘉汭在《詭鄉》挑戰以女鬼姿態現身，導演馬新語為求真實效果，特別打造高還原鬼妝，雷嘉汭足足花了3小時才完妝變身，甜美氣質瞬間化為陰森詭魅。片中，她在愛人初孟軒面前現出原形，讓對戲的初孟軒都直呼：「逼真到嚇一跳！」成功讓他進入驚恐氛圍秒入戲。

雷嘉汭在《詭鄉》狠甩甜美形象變臉，「最美厲鬼」造型曝光。（一群獨角鯨娛樂提供）

雷嘉汭（右）在《詭鄉》和初孟軒虐戀，還在愛人面前現出女鬼原形。（一群獨角鯨娛樂提供）

電影主題曲《詭》MV今天同步曝光，由演員兼歌手eLynn陳箴親自演唱，她在電影中飾演初孟軒在美國的前女友Mia，這次受導演邀請為《詭鄉》量身打造譜寫主題曲，聲線婉轉卻帶著迷幻詭譎，完美呼應電影氛圍，歌詞充滿宿命感，描繪了一段刻骨銘心、無法輕易掙脫的心路歷程，道出難以解脫的情感糾纏，彷彿在低聲呢喃女主角小文的心聲，MV中也曝光更多初孟軒和雷嘉汭的愛戀糾葛，增添懸疑張力。

雷嘉汭與初孟軒在《詭鄉》的愛戀糾葛，讓觀眾既驚嚇又動人。（一群獨角鯨娛樂提供）

初孟軒主演的電影《詭鄉》有滿滿驚悚氛圍，和人性寓言引發影迷熱烈討論。（一群獨角鯨娛樂提供）

雷嘉汭在《詭鄉》中挑戰女鬼妝容模樣驚悚。（一群獨角鯨娛樂提供）

導演馬新語和男主角初孟軒上週在電影上映首週末勤跑戲院宣傳，和影迷們互動交流觀後感，網路上也有「嚇到不敢一個人睡」的評價傳出。《詭鄉》於9月19日起全台熱映中。

