娛樂 最新消息

于朦朧墜樓當下「大咖男星遭疑在場」 他痛訴：謠言會刺痛人

中國男星范世錡（左）遭質疑現蹤于朦朧（右）墜樓現場。（翻攝自微博）中國男星范世錡（左）遭質疑現蹤于朦朧（右）墜樓現場。（翻攝自微博）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧9月在北京墜樓身亡，消息震驚演藝圈，死因仍被外界懷疑。近日網路瘋傳一段墜樓現場的模糊影片，其中一名戴橘色帽子、黑色耳釘的男子，被網友質疑是與于朦朧同樣從《2013快樂男聲》出道的男星范世錡，引發外界熱議。對此，其經紀公司先是發佈嚴正聲明否認傳言，昨（21）日晚間范世錡本人也發文反擊了。

范世錡本人怒發文反擊。（翻攝自微博）范世錡本人怒發文反擊。（翻攝自微博）

短期間內遭遇摯友驟逝與謠言攻擊，范世錡21日怒發文痛訴，「本不想佔用公共資源，但通過這幾天的經歷，我想告訴大家，網暴（網路暴力）絕不是無關痛癢的玩笑，那些不實的言語與惡意的轉發，會深深刺痛一個人，也會讓其家人承受巨大的壓力與傷害，網暴帶來的陰影會延伸到現實，甚至改變一個人的生活。請大家善用言語，別讓傷害從指尖開始」，雖隻字未提「于朦朧」的名字，但也意圖澄清，有關他在墜樓現場的傳聞都是不實謠言。

點圖放大header
點圖放大body

