娛樂 最新消息

李興文妻淪被詐騙受害者 律師林智群中肯反酸

李興文（右）與太太陳姝卉。（翻攝自臉書）李興文（右）與太太陳姝卉。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人李興文日前發文曝妻子陳姝卉成為被詐騙受害者，損失約20萬元，強調這並非單純金錢損失，而是對家庭尊嚴與信任的踐踏，並嚴厲批評警方與政府在防制詐騙上消極作為。

對此，律師林智群今（22）日中午在臉書發文引述李興文說法，因他太太被騙20萬元，稱妻子做網路交易時，誤以為對方要做「簡單認證」，點了詐騙連結。

林智群無奈表示，政府針對防詐已經做了很多努力，銀行行員跟警察也很努力的幫大家守住最後一個關卡，「如果是網路銀行，那真的沒辦法，點『簡單認證』是你自己點進去的，政府能怎麼阻止你不要點？」

至於民眾最後操作網銀把錢轉給詐騙集團，林智群直言，除非政府直接管控民眾的網銀帳號，不然能怎麼阻止你按一按把自己的錢轉出去？他說：「如果政府為了反詐騙，而直接管控大家的銀行帳戶，是不是又一堆人說政府獨裁了？」

