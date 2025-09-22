晴時多雲

娛樂 電視

LuLu被陳漢典收服？王偉忠脫口小倆口「初嘗禁果」時機

〔記者傅茗渝／台北報導〕陳漢典日前宣布將與LuLu結婚，消息一出震撼演藝圈。漢典恩師、綜藝教父王偉忠今出席舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》記者會，回憶自己收到陳漢典「報喜簡訊」的當下仍在排練舞台劇，「那天正排練，突然看到漢典傳訊息『偉忠哥，我有件事跟你說』，回過去，他才說『我要結婚了』，我問對象是誰，『LuLu』三個字跳出來，我感動多於驚訝。」王偉忠一路看著小倆口在演藝圈成長，直呼他們就像庶民草根文化的縮影，從基層一步步走到今天，很替他們高興。

王偉忠（中）今出席《一村喜事：康樂隊來了》記者會，笑容滿面分享徒弟喜訊。（記者傅茗渝攝）王偉忠（中）今出席《一村喜事：康樂隊來了》記者會，笑容滿面分享徒弟喜訊。（記者傅茗渝攝）

王偉忠說陳漢典個性保守、圈子小，從來不公開談感情，起初還以為對方要出櫃。這回跟老搭檔LuLu秘密談情，還有情人終成眷屬，宛如天命，要陳漢典好好珍惜，「台灣演藝圈好久沒有這麼快樂的消息了！」據知兩人交往一年，他半開玩笑形容：「可能拿完金鐘獎後腎上腺素開心，初嘗禁果越嚐越鮮」，用他一貫幽默語氣替小倆口打趣。王偉忠也透露陳漢典公布好消息後，他曾在排練《明星養老院》時開車經過現場，看到LuLu戴著藍色帽子走過去，猜想就是跟陳漢典同行。

陳漢典與Lulu有情人終成眷屬。（翻攝自臉書）陳漢典與Lulu有情人終成眷屬。（翻攝自臉書）

至於吳宗憲早前誇口包出200萬紅包，被問要不要拚數目？王偉忠幽默回應：「我憑什麼？我藝人一路帶，賺的錢都比我多。」反而大方邀請新人以及LuLu的爸媽來看戲，「沾喜氣、觀摩一下主婚人的任務」，用戲中「喜宴」氛圍替這對新人暖身，也透露兩人婚禮在過年前後。這齣由王偉忠監製的實境舞台劇將於11月28日起在新北市空軍三重一村老眷村登場，結合舞台劇與辦桌，由湯志偉、岑永康輪流飾演村長，羅美玲演村長太太，周定緯、那祈、余子嫣等人共同演出，現場還有台灣頂尖特技演員擔綱康樂隊演出橋段，營造出最接地氣的喜宴現場。

