疑遭封口！直播遭洗版「幫幫于朦朧」 向太無奈：講不了

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧因出演《三生三世十里桃花》、《永夜星河》、《臨江仙》等多部熱播劇爆紅，不料11日驚傳身亡，享年37歲。消息一出震驚演藝圈，引起熱議，工作室出面證實他的死訊，表示警方已排除刑事嫌疑，短時間內結案引發網友懷疑，且網路上不斷流出疑似相關音檔與影片，網友更翻出過去于朦朧臉部瘀青的照片，在直播中也疑似發出求救訊號，讓外界對這次的死亡事件感到更多疑慮。然而近期向太直播時，被網友留言請求幫助于朦朧，卻無奈拒絕，似乎圈內許多人士都被下封口令。

向太（左）近日直播被網友請求幫于朦朧（右）發聲，揭發真正死因。（翻攝自微博）

影視大亨向華強太太「向太（陳嵐）」時常開直播與粉絲互動聊天。近日開直播時，有不少網友留言「幫幫于朦朧」，然而過去「敢言」的她面對眾多留言，卻無奈留下一句：「大家別刷屏了，這個講不了。」

此言一出讓網友失落表示「天黑了」，感嘆許多藝人疑似都被下封口令，儘管是影視大亨也會懼怕惡勢力，無法開口表達對于朦朧死因的看法並且進行協助，並提到過去男星張國榮離世，向太都幫不了，更何況是這次。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

