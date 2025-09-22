《暴君的廚師》虐戀升溫收視飆！李彩玟「熱吻潤娥」甜到心碎

潤娥（左）、李彩玟在《暴君的廚師》中深吻，畫面又甜又虐。（翻攝自Netflix）王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕潤娥以流暢演技節奏，再度帶動《暴君的廚師》衝上開播最高收視！昨（21）晚第10集中，李彩玟飾演的「暴君」李憲「求婚」加上「熱吻」潤娥，令觀眾內心小鹿亂撞，浪漫又心碎的結尾刺激該集收視上升至15.7%再創紀錄。

劇情延續上集，潤娥遭「淑媛」設局陷害，將老鼠糞便混入藥材中，害得「晉明大君」混著吃下人蔘雞後竟陷入昏迷，還引發癲癇，所幸「仁柱大王大妃」特別寬容，給潤娥3天時間證明自身清白；事後潤娥和暴君尋求真相，引發劇情緊張感。

請繼續往下閱讀...

期間，潤娥發現晉明大君平時服用的藥材中，竟有五靈脂和人蔘混雜，將成為致命毒藥，為讓晉明大君吃下解藥，潤娥夥同水刺間的熟手們準備一道「朝鮮Restaurant」補品，才讓晉明大君恢復健康，令眾人鬆口氣。

潤娥和李彩玟的虐戀升級。（翻攝自Netflix）

經過劫難歸來，李彩玟對潤娥的心意再度敞開，更為了她首跳「處容舞」，看得潤娥內心陷入膠著，想著是否要回到現代，於是忍不住紅了眼眶，接著李彩玟忍不住向潤娥真情告白，甚至希望她答應成為自己的伴侶，並送上熱吻，粉紅泡泡滿天飛。

潤娥在該集將內心矛盾、心動完美演繹，透過和暴君感情的升溫，讓入戲觀眾自然而然投入到故事中；韓媒誇潤娥自《黑話律師》、《歡迎來到王之國》，再到《暴君的廚師》，部部掌握收視率和話題性，鞏固值得信賴演員的地位，令觀眾回味無窮。

《暴君的廚師》收視率：

第1集：奶油辣椒醬拌飯 / 4.8%

第2集：舒肥料理 / 6.6%

第3集：高級料理 / 7.5%

第4集：**菠菜大醬湯 / 11%

第5集：雪花炸肉排湯 / 10.8%

第6集：黑芝麻馬卡龍 / 12.7%

第7集：雨天的東萊蔥餅 / 12.6%

第8集：米酒燉牛排骨 / 15.4%

第9集：高壓燉煮烏骨雞參雞湯 / 13.4%

第10集：朝鮮Restaurant / 15.7%

https://youtu.be/s6WrvGRjllg?si=KKaIsCtEKrNAIYSb

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法