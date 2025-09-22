晴時多雲

娛樂 最新消息

藍心湄以921大地震比喻江祖平事件 喊話犯錯要認「天王老子都一樣」

藍心湄談江祖平事件，強調天王老子都該接受懲罰，展現強烈正義感。（記者潘少棠攝）藍心湄談江祖平事件，強調天王老子都該接受懲罰，展現強烈正義感。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕資深八點檔演員江祖平日前指控三立前資深副總龔美富之子龔益霆，涉下藥、性侵及偷拍，震撼演藝圈。主持《女人我最大》長達23年的藍心湄得知後，第一時間於社群發聲，直言：「犯錯就要道歉，罪犯就去坐牢，沒什麼好說的，誰都一樣。」態度相當堅定。今（22日）她出席一年一度的「粉美賞頒獎典禮」時，再度被問及此事。

藍心湄坦言與江祖平並不熟，對方大約10年前曾上過《女人我最大》一集，主題是邀請單身美女分享對單身的看法。她透露當時的來賓大多後來結婚生子，江祖平則是其中少數仍維持單身狀態的人。

藍心湄以921大地震比喻江祖平痛苦。（記者潘少棠攝）藍心湄以921大地震比喻江祖平痛苦。（記者潘少棠攝）

至於如何形容自己對此事件的感受？藍心湄特別以昨日「921大地震26週年」作比喻。她說26年前地震發生的瞬間，許多人失去親人、失去一切，那種害怕與痛苦至今仍難以忘懷，「我要形容這個痛，我們可以感受到，如果受害者是自己的親妹妹，遇到這種事，我的心一樣會痛，會不捨。」

藍心湄強調，面對社會事件與爭議，應該秉持誠實與正義，「今天犯錯，我們就誠心向社會大眾道歉；犯罪，就要誠實接受懲罰、坐牢，天王老子都一樣。」可見身為資深公眾人物，她肩負著社會責任。

江祖平日前指控龔益霆涉下藥、性侵及偷拍。（資料照）江祖平日前指控龔益霆涉下藥、性侵及偷拍。（資料照）

