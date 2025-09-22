忒修斯10年大事主唱竟鞠躬道歉！金鐘獎準影后林予晞跨刀相助

〔記者陳慧玲／台北報導〕忒修斯樂團日前在三創CLAPPER STUDIO舉辦成軍10年演唱會，除了邀請到《拜六禮拜》男主角王品澔擔任嘉賓合唱，另外剛以《死了一個娛樂女記者之後》入圍金鐘獎迷你劇集（電視電影）女主角獎的林予晞也跨刀助陣，擔任他們的平面攝影師。不過主唱劉正卻在台上為一事沒達標鞠躬道歉。

忒修斯主唱劉正瘦身失敗，鞠躬致歉。（抓馬文化提供）

原來劉正先前放話要瘦到75公斤，不過演唱會上公開體重是96.7公斤，挑戰失敗，因此鞠躬道歉，他一度想向在場的阿嬤求助，證明自己相當努力瘦身，不料阿嬤中氣十足大喊：「瘦太少了！」讓他哭笑不得，但也表示：「6月時我116公斤，我和大家道歉，有時候身體瘦的比較慢，我會繼續努力。」但他能在3個月內瘦了將近20公斤，也算盡力。

請繼續往下閱讀...

忒修斯開唱，邀請王品澔（左二）當嘉賓合唱，林予晞（右二）則擔任平面攝影。（抓馬文化提供）

忒修斯演唱會邀王品澔（中）合唱，劉正（右）故作小鳥依人狀，左為翔煜。（抓馬文化提供）

忒修斯獻唱歷年歌曲，還有首張台語專輯《未擇之路（凡勢我）》中的新歌，當唱到《朋友之歌》時，嘉賓王品澔上台，身高182公分的忒修斯吉他手翔煜站在188公分的王品澔旁邊，竟也略顯嬌小，翔煜笑說：「因為我從小在體育班長大，這樣的身高差才是我熟悉的。」劉正也開玩笑說：「我也想體驗一下小鳥依人的感覺，如果跟我在一起可以嗎？」王品澔以劇中台詞幽默回應：「你知道我不當0。」劉正有點招架不住，笑說：「為了你我當0。」除了林予晞幫忙拍照，忒修斯經紀公司同門藝人方志友、大文和《拜六禮拜》的導演杜政哲都到場欣賞演唱會。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法