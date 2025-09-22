晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

忒修斯10年大事主唱竟鞠躬道歉！金鐘獎準影后林予晞跨刀相助

〔記者陳慧玲／台北報導〕忒修斯樂團日前在三創CLAPPER STUDIO舉辦成軍10年演唱會，除了邀請到《拜六禮拜》男主角王品澔擔任嘉賓合唱，另外剛以《死了一個娛樂女記者之後》入圍金鐘獎迷你劇集（電視電影）女主角獎的林予晞也跨刀助陣，擔任他們的平面攝影師。不過主唱劉正卻在台上為一事沒達標鞠躬道歉。

忒修斯主唱劉正瘦身失敗，鞠躬致歉。（抓馬文化提供）忒修斯主唱劉正瘦身失敗，鞠躬致歉。（抓馬文化提供）

原來劉正先前放話要瘦到75公斤，不過演唱會上公開體重是96.7公斤，挑戰失敗，因此鞠躬道歉，他一度想向在場的阿嬤求助，證明自己相當努力瘦身，不料阿嬤中氣十足大喊：「瘦太少了！」讓他哭笑不得，但也表示：「6月時我116公斤，我和大家道歉，有時候身體瘦的比較慢，我會繼續努力。」但他能在3個月內瘦了將近20公斤，也算盡力。

忒修斯開唱，邀請王品澔（左二）當嘉賓合唱，林予晞（右二）則擔任平面攝影。（抓馬文化提供）忒修斯開唱，邀請王品澔（左二）當嘉賓合唱，林予晞（右二）則擔任平面攝影。（抓馬文化提供）

忒修斯演唱會邀王品澔（中）合唱，劉正（右）故作小鳥依人狀，左為翔煜。（抓馬文化提供）忒修斯演唱會邀王品澔（中）合唱，劉正（右）故作小鳥依人狀，左為翔煜。（抓馬文化提供）

忒修斯獻唱歷年歌曲，還有首張台語專輯《未擇之路（凡勢我）》中的新歌，當唱到《朋友之歌》時，嘉賓王品澔上台，身高182公分的忒修斯吉他手翔煜站在188公分的王品澔旁邊，竟也略顯嬌小，翔煜笑說：「因為我從小在體育班長大，這樣的身高差才是我熟悉的。」劉正也開玩笑說：「我也想體驗一下小鳥依人的感覺，如果跟我在一起可以嗎？」王品澔以劇中台詞幽默回應：「你知道我不當0。」劉正有點招架不住，笑說：「為了你我當0。」除了林予晞幫忙拍照，忒修斯經紀公司同門藝人方志友、大文和《拜六禮拜》的導演杜政哲都到場欣賞演唱會。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中