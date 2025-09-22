大家都誤會了！李炳輝實際年齡曝光 蕭煌奇地獄梗玩笑再一發

〔記者張釔泠／台北報導〕蕭煌奇昨天在台北Legacy TERA舉辦「做一個惜情暖心的人」慶生公益演唱會，門票一開賣即秒殺，扣除成本後的全數收入將捐贈給社團法人臺灣雷特氏症病友關懷協會，為病友家庭注入實質支持。此外，還爆料嘉賓李炳輝真實年齡比身分證還大2歲，因為晚報戶口的關係，實際上已經78歲了。

蕭煌奇昨天舉辦慶生公益演唱會。

昨晚演唱會氣氛熱鬧，蕭煌奇幽默開場，笑說：「昨天高雄、前天新竹，時間有點不夠用。」緊接著，又開起「地獄梗」玩笑表示，有時也感覺不太到時間的變化：「現在下午晚上有時候也不知道，真是的！」逗得全場大笑。

蕭煌奇昨天舉辦慶生公益演唱會。

昨晚他演唱《你攏無咧看》、《一萬步》等新歌，嘉賓更接力登場，演唱會上，李吳兄弟一上台就先祝賀蕭煌奇生日快樂，並感性表示這是第三年參與老師的生日演唱會，「老師真的很照顧我們，所以無論如何一定要來，我們都說他是『蕭爸爸』！」他所領軍的視障樂團「全方位樂團」也沒缺席，蕭煌奇並透露：「先把好消息告訴今天的觀眾，12/7就是全方位成軍30週年的演唱會！」演出資訊將在近期公布。

蕭煌奇邀請李吳兄弟擔任嘉賓。

緊接著，演唱會請到與蕭煌奇組成「輝煌組合」的李炳輝，兩人演唱《輝煌旅行社》，蕭煌奇感性表示：「78歲應該在家享福了，還請你上台唱歌。」李炳輝則回應：「不會，我很快樂，只要有需要我的地方，我都願意帶來歡樂。」提到「輝煌組合」未來的演出計畫，蕭煌奇更宣布：「從接下來的演出開始，我要帶著李炳輝大哥一起去唱，『輝煌旅行社』的世界巡演即將展開！」接著他打趣問道：「大哥，你會怕坐飛機嗎？」李炳輝則爽朗回應自己早就去過日本、美國，一點也不怕，接著兩人合唱「金門王與李炳輝」的經典歌曲《來去夏威夷》，瞬間勾起回憶殺。

蕭煌奇與李炳輝合體。

當準備演唱到新歌《姊啊》時，蕭煌奇特別提到姊姊是他生命中極為重要的存在。從過去無怨無悔地陪著他四處趕場，到如今即使已成家，仍然義無反顧地在背後支持，直言家族的樂觀性格，正是從媽媽延續到姊姊，成為支持他音樂路上最堅強的後盾。接著，他也將《阿母的情歌》獻給在場的母親。演唱完後，他笑說情緒過於激動，打趣表示：「以後親情的歌不要排在一起唱好了。」

演出尾聲，李吳兄弟則再度上台帶領全場高喊生日快樂，並搭配近期爆紅的「上車舞」，邀「煌奇哥哥上車」，他將生日願望送給觀眾，祝福現場所有觀眾身體健康、平安快樂；第三個願望他則賣起關子，笑說「很快大家就會知道了」，暗示未來將有驚喜好消息宣布。

