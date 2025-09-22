晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

全智賢代言驟減恐賠「上億」違約金 中媒體人：中韓關係緊繃的現實

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓「國民女神」全智賢因《我的野蠻女友》與《來自星星的你》爆紅，近年再度回歸小螢幕，攜手姜棟元主演韓劇《暴風圈》，卻在第4集播出後陷入爭議。全智賢在劇中一句「為什麼中國會偏好戰爭？」的台詞，加上畫面呈現「大連骯髒雜亂」的場景（實際取景地為香港），迅速點燃中國網友怒火。對此，中國資深媒體人胡錫進也點出關鍵。

全智賢因《暴風圈》劇中台詞，引發中國網友怒火。（Disney+提供）全智賢因《暴風圈》劇中台詞，引發中國網友怒火。（Disney+提供）

風波延燒下，《暴風圈》在中國豆瓣的評分從7.1分急跌至4.2分，不只影響劇集評價，也波及全智賢的代言事業。全智賢身為LaMer全球品牌大使，中國官方微博相關內容已被清空，另一精品品牌PIAGET伯爵也緊急撤下她的代言廣告，連她代言的LV中國官博也悄悄刪除合作貼文，家電品牌ECOVACS科沃斯則發聲明強調合作早在2025年初到期，與爭議並無關聯。全智賢此事至少損失價值超過2.3億元人民幣，還可能面臨上億元違約金，商業價值可說重創。

胡錫進發文點出關鍵。（彭博資料照）胡錫進發文點出關鍵。（彭博資料照）

對此，中國資深媒體人胡錫進也在社群發文點出關鍵，他認為全智賢只是演員，劇中台詞也不是出自本意，但由於《暴風圈》這齣戲劇對於中國太不友好，所以身為女主角的她，難免遭受風波。胡錫進更直言：「這就是當前地緣政治與中韓關係緊繃的現實，娛樂明星在跨國市場上更需謹慎，否則一個不當細節就可能引發巨額損失。」、「廣告商是最敏感的，他們寧願先撤下止損，再觀望後續。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中