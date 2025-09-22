全智賢代言驟減恐賠「上億」違約金 中媒體人：中韓關係緊繃的現實

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓「國民女神」全智賢因《我的野蠻女友》與《來自星星的你》爆紅，近年再度回歸小螢幕，攜手姜棟元主演韓劇《暴風圈》，卻在第4集播出後陷入爭議。全智賢在劇中一句「為什麼中國會偏好戰爭？」的台詞，加上畫面呈現「大連骯髒雜亂」的場景（實際取景地為香港），迅速點燃中國網友怒火。對此，中國資深媒體人胡錫進也點出關鍵。

全智賢因《暴風圈》劇中台詞，引發中國網友怒火。（Disney+提供）

風波延燒下，《暴風圈》在中國豆瓣的評分從7.1分急跌至4.2分，不只影響劇集評價，也波及全智賢的代言事業。全智賢身為LaMer全球品牌大使，中國官方微博相關內容已被清空，另一精品品牌PIAGET伯爵也緊急撤下她的代言廣告，連她代言的LV中國官博也悄悄刪除合作貼文，家電品牌ECOVACS科沃斯則發聲明強調合作早在2025年初到期，與爭議並無關聯。全智賢此事至少損失價值超過2.3億元人民幣，還可能面臨上億元違約金，商業價值可說重創。

胡錫進發文點出關鍵。（彭博資料照）

對此，中國資深媒體人胡錫進也在社群發文點出關鍵，他認為全智賢只是演員，劇中台詞也不是出自本意，但由於《暴風圈》這齣戲劇對於中國太不友好，所以身為女主角的她，難免遭受風波。胡錫進更直言：「這就是當前地緣政治與中韓關係緊繃的現實，娛樂明星在跨國市場上更需謹慎，否則一個不當細節就可能引發巨額損失。」、「廣告商是最敏感的，他們寧願先撤下止損，再觀望後續。」

