娛樂 電視

4歲女童台語金曲盛典「背歌詞＋手語演出」 白冰冰感動送紅包

白冰冰希望能帶著選手到廈門拿世界冠軍。（長興影視提供）白冰冰希望能帶著選手到廈門拿世界冠軍。（長興影視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「2025世界閩南語金曲盛典」海選如火如荼，北中南初賽吸引上千名選手參與，最小的參賽者竟是年僅4歲的李采穎。她挑戰白冰冰的代表作〈體會〉，還搭配手語演出，雖未入圍，但卻贏得全場最熱烈掌聲。白冰冰被深深打動，特別自掏腰包頒發紅包獎勵，並感性表示：「4歲孩子識字不多，能把歌詞背得滾瓜爛熟，真的很不容易。」

北區初賽吸引各路好手報名參加。（長興影視提供）北區初賽吸引各路好手報名參加。（長興影視提供）

白冰冰（左起）臨時包紅包送給4歲的小朋友當特別獎，主持人東諺也笑得很開心。（長興影視提供）白冰冰（左起）臨時包紅包送給4歲的小朋友當特別獎，主持人東諺也笑得很開心。（長興影視提供）

比賽熱度驚人，尤其北區最後一場初賽報名人數暴增，是中南區的數倍，共選出85人參與現場比賽。原定北中南各取10位晉級，但由於分數差距微小，最終中區、南區各選12位，北區20位，共44位選手將於9月28日在台北爭奪前10強，代表台灣前往廈門挑戰世界舞台。白冰冰在現場鼓勵選手：「往年都是星馬選手奪冠，這次我們一定要把冠軍拿回台灣好不好！」瞬間點燃現場鬥志。

台一線阿玟（右起）、白冰冰、台北市議員郭昭巖、台一線東諺出席北區初賽。（長興影視提供）台一線阿玟（右起）、白冰冰、台北市議員郭昭巖、台一線東諺出席北區初賽。（長興影視提供）

今年盛典邁入第20年、第10屆，由中國首位閩南語歌后陳飛創辦，她強調希望透過比賽推廣閩南文化到全世界，也對台灣選手寄予厚望；白冰冰則號召百人加油團將赴廈門為台灣選手打氣，讓陳飛直呼感動，承諾一定會盡地主之誼。

台北市社會局局長姚淑文（左起）、台北市文化局局長蔡詩萍、白冰冰鼓勵選手。（長興影視提供）台北市社會局局長姚淑文（左起）、台北市文化局局長蔡詩萍、白冰冰鼓勵選手。（長興影視提供）

東諺（左起）、鄭詠心、楊燕、白冰冰、曹金鈴、蔡宜汝、蔡明勳、阿玟在比賽前開心合照。（長興影視提供）東諺（左起）、鄭詠心、楊燕、白冰冰、曹金鈴、蔡宜汝、蔡明勳、阿玟在比賽前開心合照。（長興影視提供）

白冰冰賽後與評審、主持人和入圍者合照留念。（長興影視提供）白冰冰賽後與評審、主持人和入圍者合照留念。（長興影視提供）

台北賽區初賽星光熠熠，由舞蹈家曹金鈴主辦，市議員郭昭巖協辦，阿玟、東諺主持，楊燕、蔡宜汝、蔡明勳、鄭詠心等人擔任評審。比賽當天，文化局長蔡詩萍與社會局長姚淑文等人也現身支持，蔡詩萍甚至在現場清唱閩南語歌曲，博得滿場掌聲。白冰冰感謝評審全程投入，並表示比賽讓她驚喜發現不少民間高手，期待總決賽見真章，「希望能選出最強的10位好手，還有3組最棒的小朋友，大家一起到廈門，把世界冠軍拿回台灣！」

點圖放大body

