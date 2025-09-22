沾喜氣！Lulu陳漢典公布喜訊後同框助陣最夯髮色創作精靈

許哲珮（右起）出專輯，陳漢典、Lulu驚喜現身，左為製作人王希文。（雪人音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Lulu、陳漢典自從公布結婚喜訊後，嚇壞不少人，卻也得到滿滿的祝福，日前「創作精靈」許哲珮舉辦新歌聽歌會，邀請Lulu當主持人，沒想到陳漢典也驚喜現身，許哲珮開心直呼：「希望有機會沾沾喜氣！」

Lulu（右）宣布喜訊後，特別跨刀擔任許哲珮聽歌會主持人。（雪人音樂提供）

許哲珮的髮色和近期蘋果推出的iPhone 17 Pro宇宙橙色相近，非常亮眼，Lulu以前是她的粉絲，後來變成好友，這次更在宣布喜訊後，第一個公開行程就是去擔任許哲珮新專輯《樹洞裡可以悲傷》聽歌會主持人，彼此都很開心，不僅Lulu助陣主持，陳漢典也到現場，真的是喜氣滿滿。

Lulu（左）曾是許哲珮粉絲，這次為她主持聽歌會。（雪人音樂提供）

許哲珮再次攜手好友王希文共同製作，兩人從10年前的《搖擺電力公司》專輯就開始合作，期間也多次一起入圍金曲獎，這次再度合作，許哲珮說：「很感謝王希文這10年來的幫忙，這次他也很像我的復健師，一步一步陪著我在音樂裡把自己重建回來。」許哲珮專輯同名主打歌《樹洞裡可以悲傷》MV將於9月24日於許哲珮官方YouTube首播上線。

