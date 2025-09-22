晴時多雲

娛樂 最新消息

妻被騙李興文罵政府 科技專家許美華開轟：下次記得罵對人

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深藝人李興文19日發文透露妻子陳姝卉成為詐騙集團受害者，損失約20萬元，強調這並非單純金錢損失，而是對家庭尊嚴與信任的踐踏，嚴厲批評警方與政府在防制詐騙上消極作為。對此，科技專家許美華直言痛批：「世界不是給巨嬰整天在地上打滾的」。

李興文妻遭詐騙，他發文痛批警方與政府在防制詐騙上消極作為。（翻攝自臉書）李興文妻遭詐騙，他發文痛批警方與政府在防制詐騙上消極作為。（翻攝自臉書）

李興文19日發文指出妻子只是做了簡單認證，就一步步陷入圈套，遭詐騙約20萬元，帳戶被清空，而報警後只能「等待」，讓他更加生氣，並嚴厲批評警方與政府在防制詐騙上消極作為。對此，許美華昨（21）日發文開轟：「李興文痛罵報案後警方要求『等待』的處理態度，完全是搞不清楚狀況的小白」，並表示除非是在銀行櫃檯進行匯款，不然在ATM機器前的操作，匯出金錢後基本上就是無救了。

許美華直言，現在誰沒有接過詐騙電話，已經有無數人的血淚教訓寫在前面，除了真的沒有社會經驗、或是已經跟社會脫節的老人，現在還被騙的，不是笨就是貪，真的要先檢討自己。「至於老婆被騙還在說她平常多麼「聰慧小心」，只會怪政府失能，一副都是別人的錯，真的會讓整天在宣傳防止詐騙的政府相關部門很無奈。」

科技專家許美華開轟李興文。（翻攝自臉書）科技專家許美華開轟李興文。（翻攝自臉書）

許美華也強調，在台灣，銀行行員都是防詐小組成員，只要懷疑有人要匯款是被詐騙，連主管、甚至警察都會出來勸阻，結果還是有人堅持要匯款，「這個世界不是給巨嬰整天在地上打滾的。出了社會，每個成年人都要為自己的行為負責。」許美華最後也提醒：「你知道，之前原本要來反制網路假訊息、抓詐騙集團的「數位中介法」，就是被藍白用「言論自由」搞掉的嗎？下次要罵人的時候，記得罵對人！」

點圖放大header
點圖放大body

