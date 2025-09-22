團員小桃汁直播哭了！楓葉忍不住哽咽說「這句話」

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國社群平台抖音近期掀起團體直播風潮，尤其女團SK月亮湖217因「上車舞」爆紅，洗腦旋律搭配規律手勢，吸引不少台灣粉絲朝聖。其中C位的「楓葉」因有亮麗外表與修長美腿圈粉無數。近日直播時，楓葉同團的團員小桃汁卻突然哭了，讓一旁的楓葉也忍不住開口說話。

最近在抖音爆紅的女團SK月亮湖217。（翻攝自抖音）

團員辣辣在直播時感性提到，遇到粉絲是她這輩子最大的福氣，強調陪伴是最棒的告白，一旁的楓葉也拍手回應，然而總是穿著漢堡衣、以甜美笑容面對鏡頭的小桃汁也哽咽坦言自己過去容易緊張，直播觀看人數冷清，如今直播爆紅，關注的粉絲愈來愈多，也感謝粉絲一路以來的支持。說到一半，更收到粉絲抖內的「永恆之鑽」，讓小桃汁忍不住感動淚崩。

最後風靡台灣粉絲的C位「楓葉」也難得停下舞步，真心告白粉絲：「謝謝我所有的寶寶們，我不會哭，這是幸福的小珍珠，寶寶串起來當幸福的項鍊串在身上，你們對我真的超級好」，表示感謝粉絲從開播到現在的陪伴，感覺自己像在作夢一樣。

