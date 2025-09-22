于朦朧死亡真相疑遭掩蓋 台灣男星不忍發聲

于朦朧死亡真相未明，台灣男星亮哲（右）不忍發聲。（翻攝自微博、IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧11日身亡，警方火速在當日就排除刑事嫌疑，于母也發聲澄清兒子是飲酒後意外墜樓，但因整起事件仍存在諸多疑點，甚至連在影視圈地位崇高的「向太」陳嵐都避談此事，外界認為死因沒那麼單純。對此，台灣男星亮哲也發文寫下「月朦朧、人朦朧，但真相不能朦朧」，認為該事件不能這麼輕易就結案。

亮哲PO文寫下「月朦朧、人朦朧，但真相不能朦朧」。（翻攝自IG）

男星亮哲21日PO出一張魔鬼隱藏在濃霧中的照片，意味深長寫下「月朦朧、人朦朧，但真相不能朦朧」等字句，疑暗指于朦朧死亡真相還未明。貼文發出不久，立刻引不少網友湧入留言，「謝謝你發聲」、「希望真相終將揭開，作惡的人都會有報應」、「台灣可以有發聲的權利，但在中國沒人敢出來，因為會被找麻煩」。



