娛樂 最新消息

嗆隋棠老哏情勒 陳沂：有錢捐款，沒錢繳管理費？

隋棠被爆住豪宅卻積欠11萬元管理費。（翻攝自隋棠臉書）隋棠被爆住豪宅卻積欠11萬元管理費。（翻攝自隋棠臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人隋棠被爆住豪宅卻積欠11萬元管理費，稍早她火速在臉舒發聲反指「事出必有因」，強調不是惡意欠繳，而是因為管委會多年來疏於修繕，導致多戶住家頂樓長期漏水，她家更是苦了3年。

對此，網紅陳沂隨即發文質疑這是老哏情勒法，企圖覆蓋一張慈善卡結束這個回合，她說：「捐款歸捐款，妳管理費還是要繳。有錢捐款，沒錢繳管理費嗎？」

陳沂指出，隋棠住豪宅不繳管理費，積欠11萬被管委會告上法院，被媒體爆料後隨即發聲明表示自己是頂樓戶，因為頂樓長期漏水管委會遲遲不修，自掏腰包花了近50萬維修，跟管委會求償又碰壁，所以不繳管理費做消極抵制。

接著陳沂又說，頂樓漏水修繕本來就是管委會的義務，隋棠花錢去修在法律上叫「無因管理」，就是沒有法律上的義務，但妳去幫忙處理，「隋棠修完可以跟管委會要錢，管委會不給，應該做的是上法院得到確定判決，再來抵銷，在沒有得到確定判決前，該繳的管理費還是要繳，不是妳說抵銷就抵銷的！」

陳沂稱，感覺隋棠是那種惡鄰居，之前被鄰居投訴三個小孩奔跑太吵，她竟然說那妳就早點起囉，現在又跟管委會鬧成這樣，「而且她發聲明最後還不忘用公益捐款這種老哏情勒法，企圖覆蓋一張慈善卡結束這個回合；捐款歸捐款，妳管理費還是要繳，有錢捐款，沒錢繳管理費嗎？」

