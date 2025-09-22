晴時多雲

娛樂 最新消息

舒淇打槍演狠女...欽點「家庭主婦」 《回魂計》選角內幕曝光

導演陳正道分享《回魂計》選角經過。

〔記者李紹綾／台北報導〕導演陳正道執導Netflix影集《回魂計》，日前出席「釜山影展亞太區創作者論壇」，分享從電影跨足影集的經驗。他說：「有些故事太龐大、面向多，影集比電影更合適，《回魂計》就是案例之一。」

談到《回魂計》發想的起源，陳正道表示，是在20年前燃起想要復仇的念頭：「如果有一些事件或罪犯，他們犯下的錯誤就算是死刑也不足以償還時，有沒有『私刑正義』的可能」於是「回魂」的概念就此發展出來，以「回魂七天」來實現真正屬於被害者的公道。Netflix華語內容總監黃怡玫則分享與《回魂計》的初次見面：「第一次看到劇本時就被這個作品的核心概念所抓住，以超自然的力量包裝非常寫實、強烈的人物情感」，大讚一讀起劇本就欲罷不能的想看完。

當《回魂計》進入到後製期時，由於故事涵蓋三個時空，有許多剪接組合的可能性。對此，陳正道說道：「首先希望觀眾能夠理解角色的過去，再來是同理主線劇情發生時產生的情緒，希望剪接可以讓觀眾共情故事。」談到兩大女主角的選角過程，他說：「在劇本發展前期就已經對舒淇提出邀請。」

Netflix華語內容總監黃怡玫帶著《回魂計》出席釜山影展亞太區創作者論壇，探討從電影跨足影集的挑戰。

在雙女主中一位是兇狠嚴肅且復仇執念強的「趙靜」、一位是柔弱的家庭主婦「汪慧君」，陳正道對於這兩個女性角色的想像，原先是邀請舒淇飾演「趙靜」這個角色，而在看完前三集劇本後的舒淇主動提出，自己從未飾演過像是汪慧君這樣普遍的家庭主婦，再與導演們談論角色的想法後，舒淇便正式接下「汪慧君」一角。後來主創團隊看中了《見鬼》中，兇狠到連鬼都不怕的大眼睛李心潔，且在導演與李心潔第一次見面時，對於劇本一句一字都相當認真執著的模樣，讓主創團隊確定了雙女主的人選。陳正道大讚：「當兩位演員一同加入討論後，讓角色變得鮮活有趣。」

跨海大規模製作的《回魂計》，除製作上到海外拍攝，也與不同國家的演員合作，在拍戲時遇上多國語言的溝通與互動，陳正道分享：「在劇本創作階段就已經決定要使用多國語言來表演，外語能力不好也會有在他鄉能夠溝通的方式，因此在戲劇表演中即使因為語言不通，也能夠先感受到情緒再理解意思。」希望觀賞《回魂計》的全球觀眾不受語言限制，也能被深深打動。

從過去到現在亞洲影視產業有很大的變革，身為影視創作者的看法導演陳正道表示：「多了串流平台的選擇，有更多的故事得以實現，不同故事的展現會因新的載體有更多發展的可能。」最後在論壇尾聲導演陳正道用「惡有惡報回魂計」7字向大家推薦《回魂計》，並期待著全球觀眾的欣賞與反饋。

導演陳正道（左）、Netflix華語內容總監黃怡玫（右）帶著《回魂計》出席釜山影展亞太區創作者論壇，探討從電影跨足影集的挑戰。

Netflix暗黑復仇犯罪推理原創影集《回魂計》以一場發生在虛構城市「班佧」的詐騙綁架案事件為背景，講述兩位母親汪慧君（舒淇 飾）和趙靜（李心潔 飾）因仇恨而結盟，為女兒所遭受的苦難展開復仇，卻發現救贖遙不可及的懸疑故事。在充斥著欺騙與操控的危險世界裡，她們不僅要面對各自內心的陰影，還必須做出撕裂人心的抉擇。為了替摯愛的女兒報仇，在一名神女的協助下，她們將兇手張士凱（傅孟柏 飾）復活、施以酷刑，甚至勒索兇手的母親索取贖金。然而，無論對兇手施加多少痛苦，憤怒始終無法平息。一位復仇的母親，究竟能為女兒走到多遠？而當關於事件真相的黑暗秘密逐漸浮現，她們的友誼也被推向極限，迫使她們正視並挑戰自己道德的界線。該作將在2025年10月9日於Netflix上線。

點圖放大header
點圖放大body

