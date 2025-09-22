晴時多雲

娛樂 最新消息

席維斯史特龍帥氣歸位 《塔爾薩之王3》迎來最瘋狂黑幫對決

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕由《黃石公園》主創泰勒謝里丹監製、奧斯卡提名男星席維斯史特龍主演熱門影集《塔爾薩之王 Tulsa King》第3季將於CATCHPLAY+同步跟播上架最新集數，最新一季隨著德懷特的版圖擴張，他的團隊也將面對更多強敵和威脅。

席維斯史特龍霸氣回歸《塔爾薩之王 Tulsa King》第3季。（CATCHPLAY提供）席維斯史特龍霸氣回歸《塔爾薩之王 Tulsa King》第3季。（CATCHPLAY提供）

最新釋出預告中，席維斯史特龍再度帥氣回歸，演出來自紐約的黑幫老大德懷特，新敵人「傑瑞邁亞鄧邁爾」撂狠話警告：「我有義務摧毀你所建造的一切，以及你所愛的每個人。」面對挑釁，德懷特向夥伴霸氣宣示：「家人不會拋下家人。」

泰勒謝里丹向來擅長塑造鮮明又充滿張力的角色，《塔爾薩之王 Tulsa King》更展現他在黑幫題材中融入幽默與人性的新手法，讓「德懷特」打破過往黑幫角色嚴肅、冷酷、缺乏彈性的刻板印象，而這位黑幫老大的幽默感也恰與席維斯史特龍本人相當契合，使他完美詮釋這個角色。

山繆傑克森在《塔爾薩之王 Tulsa King》第3季與席維斯史特龍同台。（CATCHPLAY提供）山繆傑克森在《塔爾薩之王 Tulsa King》第3季與席維斯史特龍同台。（CATCHPLAY提供）

山繆傑克森Samuel L. Jackson則將以新角色羅素李華盛頓二世現身。兩位影壇傳奇將同台飆戲，也為《塔爾薩之王 Tulsa King》第三季增添更多看點與期待。

《塔爾薩之王 Tulsa King》即日起，每週一下午5點於CATCHPLAY+同步跟播上架最新集數。

