晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

八點檔女星曝與于朦朧關係 挽手逛街網喊：珍貴的緣分

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧11日身亡，警方當日排除刑事嫌疑，但多數網友不買單，認為真正死亡原因沒那麼簡單。而台灣八點檔女星徐千京，日前發出一系列與于朦朧過去的合照，發文哀悼「謝謝你曾經努力地活過、愛過、演繹過」。

台灣八點檔女星徐千京，日前發文悼念昔日合作夥伴于朦朧，發出兩人合照，「謝謝你曾經努力地活過、愛過、演繹過」。（翻攝自臉書）台灣八點檔女星徐千京，日前發文悼念昔日合作夥伴于朦朧，發出兩人合照，「謝謝你曾經努力地活過、愛過、演繹過」。（翻攝自臉書）

35歲的女星徐千京是新竹人，畢業於北京電影學院，過去曾在中國發展一陣子，拍攝過網路電影及戲劇。兩人因戲結緣成為夥伴，而她昨（21）日在臉書發文悼念于朦朧，寫下：「還記得和朦朧合作的時光，他的專注、溫柔與認真，讓我在工作中感受到一份特別的能量。」並分享多張她與于朦朧的合照，有可愛的自拍照，還有兩人因出演喜劇《世界辣麼大》拍攝的挽手約會畫面。她表示雖然彼此緣分短暫，但于朦朧的好，讓她留下深刻的印象，「謝謝你曾經努力地活過、愛過、演繹過。我們會記得，也會把這份溫暖延續下去。一路好走，R.I.P」。

貼文一出，可見兩人的好交情，網友也紛紛留言原來千京和朦朧認識，珍貴的緣分」、我也好喜歡三生三世的四哥」、「希望他一路好走」。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中