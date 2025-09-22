八點檔女星曝與于朦朧關係 挽手逛街網喊：珍貴的緣分

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧11日身亡，警方當日排除刑事嫌疑，但多數網友不買單，認為真正死亡原因沒那麼簡單。而台灣八點檔女星徐千京，日前發出一系列與于朦朧過去的合照，發文哀悼「謝謝你曾經努力地活過、愛過、演繹過」。

台灣八點檔女星徐千京，日前發文悼念昔日合作夥伴于朦朧，發出兩人合照，「謝謝你曾經努力地活過、愛過、演繹過」。（翻攝自臉書）

35歲的女星徐千京是新竹人，畢業於北京電影學院，過去曾在中國發展一陣子，拍攝過網路電影及戲劇。兩人因戲結緣成為夥伴，而她昨（21）日在臉書發文悼念于朦朧，寫下：「還記得和朦朧合作的時光，他的專注、溫柔與認真，讓我在工作中感受到一份特別的能量。」並分享多張她與于朦朧的合照，有可愛的自拍照，還有兩人因出演喜劇《世界辣麼大》拍攝的挽手約會畫面。她表示雖然彼此緣分短暫，但于朦朧的好，讓她留下深刻的印象，「謝謝你曾經努力地活過、愛過、演繹過。我們會記得，也會把這份溫暖延續下去。一路好走，R.I.P」。

貼文一出，可見兩人的好交情，網友也紛紛留言「原來千京和朦朧認識，珍貴的緣分」、「我也好喜歡三生三世的四哥」、「希望他一路好走」。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

