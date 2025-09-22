隋棠積欠11萬管理費 管委會聲請支付遭法院駁回！原因曝光

〔記者劉詠韻／台北報導〕隋棠3年前與丈夫以約8千萬元入住台北大直豪宅，近日卻捲入管理費爭議，「大直傑座」管理委員會今年以債權人身份向法院聲請支付命令，要求隋棠繳清積欠的管理費共計11萬餘元，卻遭到法院駁回。台北地方法院裁定指出，管委會未能證明已依法送達催繳通知，導致支付命令程序不符規定，聲請因此予以駁回。

台北地院民事裁定顯示，大直傑座管理委員會向隋棠聲請支付管理費11萬3967元的申請遭駁回。法院認為，聲請人未能證明已依法送達催繳通知，導致支付命令程序不符規定。

請繼續往下閱讀...

藝人隋棠被爆住豪宅卻積欠11萬元管理費，引起外界議論。（翻攝自臉書）

裁定書並提及，管委會主張隋棠為大直傑座管理委員會區分所有權人，並積欠管理費多年，曾以存證信函催繳未果，因此聲請支付命令。管委會提出公寓大廈管理組織報備證明、管理規約及存證信函影本作為證據。

不過，台北地院查明，隋棠戶籍地址為「台北市大安區通化街」，催繳信函卻寄送至另一處大樓，回執則由管理員簽收，無法確認相對人是否實際知悉通知。法院提醒，若相對人另有居所，聲請人須舉證，否則無法認定送達成立，也可能損害相對人權益。

綜上，法院認為管委會未履行公寓大廈管理條例第21條所定催告程序，依法駁回支付命令，並裁定聲請程序費用500元由管委會負擔。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法