娛樂 最新消息

王柏傑分手謝欣穎後被勸「學會放下」！他首曬照吐心情

王柏傑、謝欣穎4年戀情正式告終。（翻攝自IG、記者胡舜翔攝）王柏傑、謝欣穎4年戀情正式告終。（翻攝自IG、記者胡舜翔攝）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕謝欣穎於本月10日出席活動時親口坦承已與王柏傑分手，4年戀情正式告終。昨（21）日王柏傑提前歡慶36歲生日，演藝圈友人楊銘威、方志友、張孝全、陶晶瑩、李李仁等人皆到場，值得一提的是，楊銘威還特地訂製了一個寫著「人生最好的解脫，就是要學會放下」的蛋糕，笑翻全場。

王柏傑提前慶36歲生日，演藝圈友人楊銘威、方志友、張孝全、陶晶瑩、李李仁等人皆到場。（翻攝自IG）王柏傑提前慶36歲生日，演藝圈友人楊銘威、方志友、張孝全、陶晶瑩、李李仁等人皆到場。（翻攝自IG）

楊銘威訂製了一個寫著「人生最好的解脫，就是要學會放下」的蛋糕，讓王柏傑哭笑不得。（翻攝自IG）楊銘威訂製了一個寫著「人生最好的解脫，就是要學會放下」的蛋糕，讓王柏傑哭笑不得。（翻攝自IG）

昨（21）日，王柏傑提前4天慶36歲生日，慶生會上眾星雲集，活動結束後楊銘威將客製化蛋糕的圖片PO上IG限時，還搞笑的配上大悲咒音樂，勸王柏傑「學會放下」，王柏傑事後也轉發該篇動態，配文回應「真的是被你們笑死」，看得出心情平復得不錯。

