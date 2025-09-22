晴時多雲

娛樂 最新消息

愛中文愛到出節目！YTR酷花「500萬」拍企劃 網讚「根本在看Netflix」

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕法國YouTuberKu's dream酷的夢頻道主題多元變化，以外國人視角分享台灣美食與生活，圈粉無數台灣粉絲，至今已累積207萬訂閱。他日前上傳一部新影片，內容籌備一年、耗資高達500萬的大型節目《中文怪物》，不到一天內點閱便突破百萬，吸引不少網友朝聖，稱讚他違法國Mr Beast

法國YouTuber「酷」頻道主題多元變化，以外國人視角分享台灣美食與生活，圈粉無數台灣粉絲，至今已累積207萬訂閱。（翻攝自IG）法國YouTuber「酷」頻道主題多元變化，以外國人視角分享台灣美食與生活，圈粉無數台灣粉絲，至今已累積207萬訂閱。（翻攝自IG）

《中文怪物》打造出YouTube圈史上最大規模的中文實境節目，從佈景到後製都毫不手軟，光是攝影機就出動17台、監視器也裝置30幾台。此外邀請100位中文出色的外國人來PK中文能力，並由沈春華、博恩、黃大謙、寶尼擔任評審，節目總共上架六集，最終的冠軍可抱回30萬元獎金。

面對龐大的拍攝，酷也透露壓力大到經常崩潰落淚，自責自己能力不夠，表示開拍前問題層出不窮，導致最後花費總額高達500萬，嘆：「我是節目組唯一的外國人，我也沒有經驗，所以我覺得做得很不好，我非常挫折，感覺很多問題是我沒有處理好才會發生，只能當作一個500萬的教訓。雖感嘆自己能力不足，但他熱愛中文的心、以及精心努力的創作也讓觀眾感受到他的用心，紛紛留言支持鼓勵「謝謝你為台灣這塊土地的用心與付出」、「把YouTube當 Netflix 在拍的男人。其中也有不少國外參賽者向酷道謝，像是日本水母哥三浦直矢能參賽這麼精彩的比賽非常榮幸」、韓國YouTuber尹到怡：雖然我的中文爛爛的，但能參加我真的超開心」。

