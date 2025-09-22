中國女星捲于朦朧案 昔合作演員林柏宏「第一時間退追她IG」被讚
中國女星宋伊人疑涉于朦朧案。（翻攝自微博）
王靖惟／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧9月11日驚傳墜樓身亡，雖然工作室表示純屬意外事件，但因整起事件存在諸多疑點，甚至有人懷疑政壇與影視圈人士皆有涉入，其中女星宋伊人在8月10日發布的live圖，背景聲能清晰聽見「你抓著朧朧幹嘛」、「他現在就在反抗」等不尋常話語，僅三天後，于朦朧的太陽穴附近就出現瘀痕，巧合得讓人起疑。
除了live圖存在疑點，同時，一段疑于朦朧受虐哀嚎的畫面也在網上流傳，畫面由一名女子以手機拍攝，其手上的吊飾也與宋伊人經常配戴的款式非常相似。雖目前無證據證明宋伊人與于朦朧的墜樓有直接關係，但宋伊人遲遲沒對外說明，又一一刪除網友在她社群版面上留下的負評，舉止透著心虛。
宋伊人被爆出疑捲入于朦朧案後，昔合作演員林柏宏就將她的IG退追，間接做出切割。（翻攝自網路、記者陳逸寬攝）
對此，曾與宋伊人合拍電影《六弄咖啡館》的台灣男星林柏宏，在她被爆出疑捲入于朦朧案不久後，就被發現已將宋伊人的IG帳號退追，間接做出切割，此事也被網友讚爆「好優秀，不愧是我喜歡的男星」、「太厲害了，馬上就退欸」。
