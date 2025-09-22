晴時多雲

娛樂 電視

羅志祥自稱「實力」媲美徐乃麟 綜藝大哥見他都後退三步

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝OK啦》明（23日）晚9點播出「我OK你先上！演藝圈過關機器來踢館」，藝人張立東、風田、元元、舒舒、薛恩一同組成「OK隊」，挑戰由小鐘、潘若迪、無尊、短今組成的「過關機器隊」。

《綜藝OK啦》風田（左）、潘若迪。（中天提供）《綜藝OK啦》風田（左）、潘若迪。（中天提供）

兩隊同台較勁火藥味十足，張立東率先發聲：「他們『過關機器隊』簡稱『過氣』！我是小遊戲之王，擅長技巧類的遊戲，我曾經在讀大學的時候得到『好渴盃』喝水比賽亞軍！」但對手小鐘聽完卻不以為意：「你們包包收一收先回家，不要出來丟人現眼，我前陣子參加節目推130公斤的雪橇機，雖然我在那邊推1小時它也沒動，但我還是盡量完賽，很多藝人去到那邊直接中暑倒下來，所以今天我就是要來挑戰你們這些年輕人，因為我覺得現在的年輕人中看不中用。」

《綜藝OK啦》張立東（左）、小鐘。（中天提供）《綜藝OK啦》張立東（左）、小鐘。（中天提供）

兩隊進行第1個關卡「人家槌你喔」，兩隊各派1位隊員矇著眼罩出場，雙方在規定範圍內選定位置後，攻擊方只要正面擊中防守方便可得分，風田一聽完遊戲規則，立馬向隊友毛遂自薦：「運氣類的遊戲我都很強，而且上節目要弄髒、弄醜都可以，別人不敢的我都敢！」沒想到他出手都沒擊中對手讓隊友氣到不行，攻守交換後，潘若迪接連成功讓全場來賓超震驚，他也大方分享得分秘訣：「用聞的，然後吹氣，有人擋住的話，氣會飄回來。」

話一說完，全場來賓都笑說：「他當人好可惜。」但下一棒要出場的張立東則打算現學現賣，只是當他大吸一口氣時，一旁的小鐘竟拿鞋子湊上前干擾，讓矇著眼的他相當疑惑：「短今怎麼會這麼臭啊！」

羅志祥主持《綜藝OK啦》自稱是「小乃哥」。（中天提供）羅志祥主持《綜藝OK啦》自稱是「小乃哥」。（中天提供）

看著「OK隊」接連失利，主持人羅志祥打算親自下場幫他們一把：「我遊戲王耶！我有『小乃哥』（徐乃麟）之稱，乃哥看到我都會害怕，從《百戰百勝》到《天才衝衝衝》，乃哥只要看到我都會後退三步。」而羅志祥也特別點名小鐘進行會外賽，但比賽開始後，他卻不斷地朝著每個方向大吼大叫，讓一旁觀戰來賓都摸不著頭緒，突然間，羅志祥用迅雷不及掩耳的速度狠狠出手攻擊小鐘，在場來賓都被這場面嚇壞，他則解釋自己是靠回音辨位，只要對著前方大吼，有回音就表示對面沒有人，而換小鐘攻擊時，他竟對羅志祥的動向瞭如指掌，當羅志祥聽到大家討論小鐘可能作弊，立馬揭開眼罩喊暫停，卻撞見小鐘正把手中的充氣槌換成鐵蓋，讓他氣得直跳腳：「我就問是有多大的仇？第一次錄影耶！」

