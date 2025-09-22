邱偲琹腎發炎指數飆破20倍 病床不足掛急診睡走廊

邱偲琹自童星出道，外型亮眼。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕自童星出道的女星邱偲琹，21日深夜發文透露近期深受病痛煎熬，「4天前，半夜突如其來的發燒讓我以為只是例行的小病，打算隔天看家醫科就好，沒想到清晨醒來，右腹劇痛，體溫飆到38度。」

邱偲琹回憶第一天到診所求診，醫生診斷為大腸發炎，吃藥後完全不見好轉，她說：「藥效全無，腹痛更甚。」隔天換了診所，醫生懷疑骨盆腔炎，開劑量更重抗生素，哪知她體溫竟飆升到39.4度，「連H1N1或COVID-19都未曾如此嚴重。」

最後邱偲琹只好掛急診，檢查結果依舊是大腸發炎，被建議需長期注射抗生素，卻因病床已滿只能先回家；隔天她再度發燒，只好衝去另一家急診，這回檢查確診腎臟發炎，邱偲琹說：「發炎指數高得驚人，是一般人的20倍，必須馬上治療。」

無奈因病床不足，邱偲琹只能躺在急診走廊的臨時病床，是她第一次獨自掛急診，「各種思緒在腦中翻湧，恐懼、無奈，卻也感受到醫護人員的辛勞與病患家屬的堅強。」藉著發文，邱偲琹提醒大家要照顧好身體。















