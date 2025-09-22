晴時多雲

娛樂 最新消息

向太爆娛樂圈潛規則 女星被大明星玩弄

香港影壇大亨向華強（右圖左）的妻子陳嵐，近日在抖音影片中大談潛規則。（香港星島日報）

林南谷／核稿編輯

〔記者林南谷／綜合報導〕中國男星于朦朧墜樓身亡，真相引發外界諸多揣測，其後于朦朧母親發聲指兒子死於意外，依舊未能平息風波，有傳于朦朧生前曾拒絕潛規則逼害，引發網友熱議娛樂圈潛規則文化。

香港影壇大亨向華強的妻子陳嵐，近日在抖音影片中也談論「潛規則」，揭露「潛規則」是她當年放棄當演員主因，痛批娛樂圈潛規則亂象，並爆出有女星被男星玩弄驚人內幕。

影片中，向太指出「人生唯一的捷徑，就是不走捷徑」，並強調：「各行各業都有潛規則，尤其是在娛樂圈。」她憶及約20歲時曾以女主角身份接戲，沒想到才開工第一天，同時收到導演和同片男主角帶有明確暗示的飯局邀約。

向太爆料，該名男星知名度高，當時已婚，而且老婆是很漂亮的女明星。她說：「導演和男主角在劇組中是可以做主的人，但邀約動機明顯是心懷不軌。」當時向太陷入兩難：「你是去還是不去呢？」最後她堅決不讓步：「那你要拍這部戲是要犧牲嗎？不，那就不拍嘛！」加上有了當時仍是男友的向華強霸氣力挺，毅然決定辭演，即便要處理毀約事宜也在所不惜。

向太藉此告誡年輕人，「面對誘惑，必須有勇氣拒絕。」

此外，向太更揭露曾有一位當時仍是新人的女演員跑到她的辦公室哭訴，對方與一位大明星發展後卻慘遭對方玩弄，之後對她不理不睬。向太問女演員：「是不是被玩了？」接著開導對方說：「你不要想他玩了你、不理你了嘛！你就想，我玩了一個大明星，我還沒給錢！」這番話瞬間讓女星破涕為笑。

