娛樂 最新消息

Lulu陳漢典宣布喜訊隔天 被于美人巧遇驚聲尖叫

于美人（中）透露Lulu與陳漢典宣布喜訊隔天，她在台北101等人時居然被這對新人捕獲。（翻攝自于美人臉書）于美人（中）透露Lulu與陳漢典宣布喜訊隔天，她在台北101等人時居然被這對新人捕獲。（翻攝自于美人臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕「Lulu」黃路梓茵與陳漢典11日閃電宣布結婚喜訊，昨再度帶來驚喜，透露參演《戲說台灣》最新單元，直呼「根本是我人生的圓夢計劃」，知名主持人于美人也分享被這對新人巧遇。

于美人透露，Lulu與陳漢典宣布喜訊那天，全台「蛤～」聲不絕於耳，隔天她在台北101等人時居然被這對新人捕獲，她忍不住驚聲尖叫：「哇～蛤～哈。」接著才爆2人出現在101是要換鑽戒，因為原本鑽戒的尺寸不對！

于美人激動喊，多可愛的新人啊，婚前就深諳「婚姻要不斷調整、才能天長地久！」的道理，很多人問：「Lulu與陳漢典算是日久生情嗎？」于美人也認同應：「但問題是多久才算是久呢？我想感情的美妙在於：情不知所起，一往而深！萬千祝福這對有情人！」

而Lulu于21日深夜也發文說，「不可能是宣傳台語專輯宣傳到《戲說台灣》去了吧！根本是我人生的圓夢計劃～」她感謝《戲說台灣》團隊用心照顧，直言自己「超期待成品」；據悉，Lulu在單元劇「玄武扞善緣」飾演角色「鑢仔仙」。

