李興文妻遇詐騙批政府 486先生反酸說重話

〔記者林南谷／台北報導〕資深藝人李興文日前發文透露妻子陳姝卉成為詐騙集團受害者，損失約20萬元，強調這並非單純金錢損失，而是對家庭尊嚴與信任的踐踏，並嚴厲批評警方與政府在防制詐騙上消極作為。

李興文批評政府防詐的消極作為，引來團購電商名人「486先生」陳延昶不客氣反酸看到這新聞，真的嚇一跳，他反諷說：「為何賣東西要把身分證字號跟銀行帳戶給對方？然後再登入自己銀行帳號？？詐騙是真的很可惡，但如果自己完全傻傻的沒有基本的知識，要政府怎麼監控？」

根據李興文說法，他的妻子只是做了簡單認證，就一步步陷入圈套，遭詐騙約20萬元，帳戶被清空，而報警後只能「等待」，讓他更加生氣，批評警方與政府在防制詐騙上消極作為。

然而不只486先生，桃園市前市議員王浩宇也發文表示：「詐騙的人都怪政府，但現在要到銀行匯款，基本上限額已經很低，對方都會再三關心，甚至要你簽切結書或提醒文件，然後你還要被騙、堅持匯款，基本上最大的可能都就是真的太貪心；怪政府當然很容易，但是只要不要貪心、相信不勞而獲，誰也騙不了你。」

