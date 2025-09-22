于朦朧死因不單純 生前開直播比手勢「540」

于朦朧11日墜樓身亡，死因疑點重重。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧日前突傳墜樓身亡，享年37歲，官方定調「酒後意外」，不過隨著多方爆料湧出，外界都質疑他的死因不單純。

在廣大網友群起希望重啟調查給出真相之際，中國警方終於有了最新通報，然而不是針對外界質疑做出回應，而是逮捕多名「造謠者」，網路目前仍流傳著不少死亡陰謀論，甚至有人發文指于朦朧生前開直播曾比出手勢「540」，這「540」被指是他留下死亡密碼。

而數段于朦朧事發當晚疑似被拋下樓前的影片近日在網上瘋傳，相關影片雖然夜色昏暗，可以聽到于朦朧哭喊「我從小到大守著規矩，我從25歲就受盡你們威脅……」，聲音相當淒厲，讓大批網友直呼心疼且哀痛。

另有中國網友翻出于朦朧生前與粉絲互動的直播影片，其中一個片段是于朦朧突然脫口說出「今天天氣不太好，天上烏雲密佈的，要記得帶傘出門哦。我最近學會變魔術，死亡也可以很藝術」這段前言不對後語的話，如今他「被墜樓」的消息傳出，回頭看這段訊息竟可以發現是暗藏「今天要我死」的藏頭詩。

于朦朧曾演出《太子妃升職記》、《三生三世十里桃花》、《永夜星河》，演藝路一片看好，11日驚傳墜樓身亡，消息震撼娛樂圈，許多網友不敢置信、留言哀悼，外界更對他過世前一天晚上聚會過程爭議不斷，陰謀論四起，感嘆他死得冤枉。

