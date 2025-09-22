成功阻止《鬼滅》日本10連霸！《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》首週奪冠

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕改編自日本漫畫家藤本樹所創作的黑暗奇幻少年漫畫的《鏈鋸人》，以《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》首度登上大銀幕，上週末（9月19至21日）在日本成功阻止《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》10連霸，首週票房預估以12.4億日幣（約台幣2.48億元）登上票房冠軍。

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》上週末勇奪日本票房冠軍。（索尼影業提供）

該片延續超人氣動畫《鏈鋸人》的精采篇章，開啟令人心跳加速的史詩級動作冒險。神秘少女蕾潔，將成為劇場版的關鍵人物，徹底攪亂淀治的感情世界，一邊是「純慾天花板」奪走淀治的心的蕾潔，另一邊則是夢中情人「御姐女神」真紀真，困難的抉擇讓淀治陷入掙扎。

電影將帶來超越動畫的暴力美學和極致畫風，動作場面也全面升級，在這場生與死交織的血戰之中，淀治的鍊鋸再度咆哮，在這個毫無規則可言的生存遊戲中，被愛推向命運的漩渦，史上最致命的對決即將大銀幕開戰！《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》將於本週三（9月24日）正式在台上映。

