（專訪）劉承恩誤認金鐘製作人是「資深臨演」 2大咖演員目擊全傻眼

〔記者李紹綾／專訪〕劉承恩以客家電視台影集《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘60迷你劇集（電視電影）男配角獎，將與同劇的黃河，以及朱宥丞、周厚安、施名帥、黃冠智共同角逐。他從京劇、舞台劇跨足電視圈，首部作品《茶金》就鬧出笑話，因為是「新人」，竟在片場把製作人誤認成臨演，讓温昇豪、薛仕凌當場傻眼。

劉承恩來自戲曲世家，爺爺、奶奶都是京劇演員。他28歲時成為文化大學國劇系專任老師，任教8年。母親過世後，他陷入低潮，辭掉教職離開台灣，到北京待了6年。回台後因緣際會演出《茶金》雜誌主編「徐興波」一角，才正式踏進電視圈。他感謝當時温昇豪在片場手把手的提點，「他這麼大牌的演員，還會幫我看鏡位，讓我知道狀況」。進組第一天，拍攝角色被憲兵抓走的橋段時，他在現場情緒潰堤，導演林君陽安慰他：「好好跟自己相處，這是你的優點，也是你的缺點。」他當時雖聽不懂這句話的意思，卻覺得導演很溫暖。

劉承恩在劇組待了三天，温昇豪每天都提醒他：「難得在劇組，你要多認識人。」生性害羞的他當然是不敢行動，直到池上片場拍攝的最後一天，温昇豪再度「教官魂」上身督促：「你今天最後一天拍，趕快去認識人！」他只好硬著頭皮去交朋友。

劉承恩看到一個人在遠處抽菸，便跑過去搭訕：「你好，我可以認識你嗎？」接著問：「請問怎麼樣才會有演出機會？」對方笑了一下，反問：「可是你不是來演了？」眼見對方不想多說，他靦腆回應：「那我還是跟你一樣，從臨演開始好了，我想去試試看。」這時温昇豪、薛仕凌聽到，立刻跑過來哭笑不得地說：「你說他是臨演？」

劉承恩解釋：「他剛剛演觀眾，而且很多人跟他打招呼，我覺得他應該是很資深的臨演。」當得知口中說的這位「資深臨演」，其實是《茶金》製作人湯昇榮時，他瞬間覺得超糗，立刻道歉：「對不起，我改進。」沒想到湯昇榮竟回：「不用改，你改了就沒特色，好好演吧！」這段插曲意外讓他獲得《星空下的黑潮島嶼》「王章」一角的機會。

在拍攝前製期，劉承恩再度見到湯昇榮，立刻表達感謝，製作人則說：「你不是說你是個好演員，缺個機會嗎？那就好好演。」他堅定回答：「我一定會盡力。」因此，在參與《星空下的黑潮島嶼》演出的那幾個月，劉承恩格外珍惜，也與吳念軒、曹佑寧等人成為好友。

