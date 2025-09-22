晴時多雲

娛樂 電視

（金鐘專訪）媽媽遺言成動力！劉承恩熬零收入盼順利敲鐘 10萬獎金修祖墳

劉承恩以《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘60迷你劇集（電視電影）男配角獎。（記者胡舜翔攝）劉承恩以《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘60迷你劇集（電視電影）男配角獎。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／專訪〕劉承恩以客家電視台影集《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘60迷你劇集（電視電影）男配角獎，將與同劇的黃河，以及朱宥丞、周厚安、施名帥、黃冠智共同角逐。他坦言，聽到得獎有10萬元獎金時，燃起了企圖心，若順利鍍金，計畫將獎金用來修祖墳，「墓碑前幾年裂掉了，我一直想存錢，可是存不到，想讓87歲的爺爺、奶奶安心。」

劉承恩以《星空下的黑潮島嶼》班長「王章」一角，入圍金鐘迷你劇男主角獎。（客家電視台提供）劉承恩以《星空下的黑潮島嶼》班長「王章」一角，入圍金鐘迷你劇男主角獎。（客家電視台提供）

劉承恩以《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘60迷你劇集（電視電影）男配角獎。（記者胡舜翔攝）劉承恩以《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘60迷你劇集（電視電影）男配角獎。（記者胡舜翔攝）

劉承恩的名字或許對部分觀眾還有點陌生，但其實他從京劇、劇場跨足到影視，一路走來並不容易。劉承恩來自戲曲世家，爺爺、奶奶都是京劇演員，但他們反而不希望他投入這一行，擔心他會吃苦，他的母親則抱持支持態度，跟他說：「我真的不知這一行會發生什麼事，你是我兒子，你自己決定，我只會支持你。」然而劉母幾年前因大腸癌離世，臨終不忘叮囑他不要難過：「人生的每一天都在倒數，我們沒有時間難過，要珍惜當下。」這份遺言成了他堅持下去的動力。

劉承恩在《星空下的黑潮島嶼》粉墨登場。（客家電視台提供）劉承恩在《星空下的黑潮島嶼》粉墨登場。（客家電視台提供）

劉承恩以《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘60迷你劇集（電視電影）男配角獎。（記者胡舜翔攝）劉承恩以《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘60迷你劇集（電視電影）男配角獎。（記者胡舜翔攝）

劉承恩坦言，剛進入《星空下的黑潮島嶼》劇組，因為不熟悉環境顯得有些怕生，「念軒是第一個主動跟我說話的人，他還跟曹佑寧打趣說：『你是不是很怕生？』我就說：『對啊，因為我跨領域來的，不太了解這圈子的人。』」就算戲殺青2年，他們都還有聯絡，「他們會約，我不敢主動」，他也會跟吳念軒、曹佑寧說：「你們是明星，我不敢主動聯絡你們。」結果被嗆：「你有神經病喔！」如今成了朋友，劉承恩說，吳念軒經常叮嚀他一些眉角，像是關心他出席金鐘的服裝、接受訪問的應對，有如他的演藝圈導師，「他常提醒我要講有建設性、有意義的話，而不是情緒的宣洩。」

劉承恩在《星空下的黑潮島嶼》飾演「王章」，面臨絕望困境。（客家電視台提供）劉承恩在《星空下的黑潮島嶼》飾演「王章」，面臨絕望困境。（客家電視台提供）

劉承恩參與《星空下的黑潮島嶼》獲得最大的體悟是「演員不只是表演者，更有社會責任」，他飾演的班長「王章」表面強硬，內心卻渴望連結，這讓他感同身受，「世界很多對立，其實是因為放不下外在的盔甲。我演王章的過程，也是對自己誠實、慢慢解放內在的過程，藉由角色感動自己，才能感染觀眾」。

劉承恩以《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘60迷你劇集（電視電影）男配角獎。（記者胡舜翔攝）劉承恩以《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘60迷你劇集（電視電影）男配角獎。（記者胡舜翔攝）

得知入圍金鐘，劉承恩焦慮到逃避，神隱2天不回訊息、不接電話，甚至獨自搭了一班不知終點站是哪的火車，「火車到了苗栗，在玉清宮靜坐了一個下午，心理變變得很靜，希望能帶來好運，我原本沒有企圖心，也覺得很不安，不知道自己還能做什麼。可是後來想，既然找到了目標，就要用盡一切力量，盡力去達成，讓自己被看見」。

劉承恩在《星空下的黑潮島嶼》與黃河有激烈動作戲。（客家電視台提供）劉承恩在《星空下的黑潮島嶼》與黃河有激烈動作戲。（客家電視台提供）

劉承恩從京劇、舞台劇跨領域到電視圈，他過去幾年，堅持待在這行，但卻因沒工作，過著幾乎零收入的日子，「我不敢讓奶奶知道我沒工作，因為她每天買早餐給我，我就吃那一餐，之後就騎機車漫無目到處閒晃，中餐、晚餐都沒吃，隔天繼續等奶奶買的早餐」，爺爺甚至跟他說：「我們不求大富大貴，只求穩定，沒關係啦！你去找個保全工作，這樣就好了，不要讓我們擔心。」他真的去問過超商、保全等工作，但都慘被拒絕，直言：「那時候真的很無助。」

劉承恩以《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘60迷你劇集（電視電影）男配角獎。（記者胡舜翔攝）劉承恩以《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘60迷你劇集（電視電影）男配角獎。（記者胡舜翔攝）

因此，參與《星空下的黑潮島嶼》拍攝的那幾個月，劉承恩格外珍惜，心情也都很愉悅，「每天早上看到服裝、化妝組的人，他們人都非常好，也一直鼓勵我，讓我覺得很感謝，因為他們讓我覺得自己好像還不錯」。

劉承恩以《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘60迷你劇集（電視電影）男配角獎。（記者胡舜翔攝）劉承恩以《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘60迷你劇集（電視電影）男配角獎。（記者胡舜翔攝）

劉承恩分享，自己從來不是一個「有計畫」的人，但演戲一路走來，卻讓他逐漸找到堅持的理由，「演戲好玩的地方在於，當你誠實面對自己的內在，角色會幫助你，讓生活也變得不一樣」。從京劇、舞台劇到電視劇，從低潮到入圍，劉承恩沒有把這些過程看成榮耀，而是把它當成一場持續的修行，他感慨說：「戲劇真的能療癒人，我自己就是受惠者。如果觀眾也能因為我的演出得到一點什麼，那就是最大的價值」。

