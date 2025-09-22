韓劇熱播中國炸鍋！全智賢潤娥「雙劇翻車」遭狠批

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國女神全智賢、潤娥分別有新劇《暴風圈》、《暴君的廚師》熱播，然而兩劇卻都在中國掀起爭議；其中《暴風圈》被吐槽是「過於完美的主角」、《暴君》則被批評歷史設定亂套，穿越梗不考究，慘遭中國媒體狠批。

潤娥（左）、全智賢新劇都被中國媒體狠批。（Netflix、Disney+提供）

「人民文娛」指出《暴風圈》中，大連被拍成了「貧民窟」，劇中台詞和人物形象也讓人不舒服，中國愛好和平的理念被誤解扭曲；至於《暴君的廚師》，更被罵「抄文化抄得太開心」，歷史事實被隨意篡改，讓中國觀眾也傻眼。

另有劇迷指出《暴君》第8集，宮保雞丁的發明是因為「偷辣椒」，還酸潤娥做的明明是法式料理，不曉得朝鮮君主嗨什麼。

潤娥主演《暴君的廚師》連續幾週熱度高。（Netflix提供）

事實上，全智賢、潤娥在中國都有不少粉絲，絕對是頂流明星，因此觀眾的失望感更大；包括全智賢代言被下架、網友留言刷低分、討論熱烈。

全智賢新劇《暴風圈》也挨罵。（Disney+提供）

娛樂圈觀察人士指出，這種「小動作」在海外劇裡並不是新鮮事，包括渲染陳舊刻板印象、歪曲歷史、在中國撈完錢後又在綜藝裡嘲笑，都是常見的行為。

也有知情人士分析，這種違背真實的創作，即便投資再大、噱頭再多，也難掩粗糙動機，更批演員人氣再高、形象再好，如果劇組、編劇沒尊重和用心，觀眾遲早都會拒看、拒支持。

