晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

韓劇熱播中國炸鍋！全智賢潤娥「雙劇翻車」遭狠批

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國女神全智賢、潤娥分別有新劇《暴風圈》、《暴君的廚師》熱播，然而兩劇卻都在中國掀起爭議；其中《暴風圈》被吐槽是「過於完美的主角」、《暴君》則被批評歷史設定亂套，穿越梗不考究，慘遭中國媒體狠批。

潤娥（左）、全智賢新劇都被中國媒體狠批。（Netflix、Disney+提供）潤娥（左）、全智賢新劇都被中國媒體狠批。（Netflix、Disney+提供）

「人民文娛」指出《暴風圈》中，大連被拍成了「貧民窟」，劇中台詞和人物形象也讓人不舒服，中國愛好和平的理念被誤解扭曲；至於《暴君的廚師》，更被罵「抄文化抄得太開心」，歷史事實被隨意篡改，讓中國觀眾也傻眼。

另有劇迷指出《暴君》第8集，宮保雞丁的發明是因為「偷辣椒」，還酸潤娥做的明明是法式料理，不曉得朝鮮君主嗨什麼。

潤娥主演《暴君的廚師》連續幾週熱度高。（Netflix提供）潤娥主演《暴君的廚師》連續幾週熱度高。（Netflix提供）

事實上，全智賢、潤娥在中國都有不少粉絲，絕對是頂流明星，因此觀眾的失望感更大；包括全智賢代言被下架、網友留言刷低分、討論熱烈。

全智賢新劇《暴風圈》也挨罵。（Disney+提供）全智賢新劇《暴風圈》也挨罵。（Disney+提供）

娛樂圈觀察人士指出，這種「小動作」在海外劇裡並不是新鮮事，包括渲染陳舊刻板印象、歪曲歷史、在中國撈完錢後又在綜藝裡嘲笑，都是常見的行為。

也有知情人士分析，這種違背真實的創作，即便投資再大、噱頭再多，也難掩粗糙動機，更批演員人氣再高、形象再好，如果劇組、編劇沒尊重和用心，觀眾遲早都會拒看、拒支持。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中