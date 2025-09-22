Lulu圓夢進軍《戲說台灣》 閃婚陳漢典後再爆喜訊「人生圓夢」

Lulu參演《戲說台灣》最新單元。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「Lulu」黃路梓茵與陳漢典本月11日閃電宣布結婚，喜訊轟動演藝圈，如今再度帶來驚喜，透露自己參演《戲說台灣》最新單元，直呼「根本是我人生的圓夢計劃」，一連兩波喜訊讓粉絲驚喜連連，留言直喊「這也太幸福了！」。

Lulu昨（21日）深夜笑說，「不可能是宣傳台語專輯宣傳到《戲說台灣》去了吧！根本是我人生的圓夢計劃～」並感謝《戲說台灣》團隊的用心照顧，直言自己「超期待成品」。據悉，Lulu在單元劇「玄武扞善緣」中飾演角色「鑢仔仙」，將於三立台灣台晚間7點半播出，粉絲已迫不及待想看到她穿古裝亮相的模樣。

Lulu在單元劇「玄武扞善緣」中飾演角色「鑢仔仙」。（翻攝自臉書）

對此，《戲說台灣》粉絲專頁也同步公開角色大曝光訊息，宣布Lulu的特別演出消息，掀起網路熱議。許多網友紛紛湧入恭賀Lulu表示，「人生清單再解鎖太酷了」、「等不及要準時守在電視前！」Lulu閃婚後再帶來職涯新挑戰，成為近期演藝圈最受矚目的話題人物之一。

