娛樂 最新消息

于朦朧之死「蓋牌定調」酒後意外 中國警方逮捕多名「造謠者」

于朦朧之死引發兩岸三地網友熱烈討論。（圖翻攝自微博）于朦朧之死引發兩岸三地網友熱烈討論。（圖翻攝自微博）

首次上稿 09-21 23:45
更新時間 09-22 06:30

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕37歲中國男星于朦朧日前突傳墜樓身亡，官方馬上蓋牌定調是「酒後意外」，但隨著多方爆料湧出，外界都質疑其死因不單純，加上中國社群對相關討論串瘋狂刪文、屏蔽，致使陰謀論四起，甚至牽涉中國娛樂圈和中共高層權貴。在廣大網友疾呼重啟調查、給出真相之際，中國警方終於有了最新通報，然而不是針對外界質疑做出回應，而是逮捕多名「造謠者」。

旅義華僑作家李穎週日晚間轉發北京朝陽公安分局21日發布的最新警情通報：「『淨網-2025』專項工作開展以來，公安機關持續打擊整治網路謠言，有效維護網路環境。近日，于某某（男，37歲）酒後意外墜樓身亡，個別人員為博眼球、蹭流量，在網上編造傳播虛假信息，拼接炮製虛假影片，嚴重擾亂公共秩序。對此，公安機關依法立案查處。」

「一、鄭某某編造『于某某被他人組局侵害後跳樓』謠言案。經查，鄭某某（女，40歲）在網上看到于某某墜亡信息後，編造『大佬要潛規則他，狗腿子替大佬組的局，他被灌醉後侵害，想不開跳樓』等謠言，在熱門話題評論區發布，造成惡劣社會影響。」

「二、袁某某編造『于某某被丟下樓』謠言案。經查，袁某某（女，29歲）通過多個網路平台編造『于某某被吊在高樓，活活拔掉指甲、開膛破肚、被丟下樓』等謠言，無底線博取關注，給家屬帶來精神傷害，造成惡劣社會影響。」

「三、徐某某編造『于某某母親被控制』謠言案。經查，徐某某（女，41歲）為製造談資，在與他人交流過程中，編造『監控被人為毀壞、背後有挺大勢力、現在于某某母親和妹妹都被控制起來了』等謠言，並通過個人社交帳號將聊天截圖發至網上。造成惡劣社會影響。」

朝陽公安表示，「以上3人對編造謠言行為供認不諱，目前已被公安機關依法採取強制措施。此外，針對『于某某被人從窗口推下』、『于某某墜樓前被虐待』、『于某某母親被經紀公司暴力驅趕』等謠言，公安機關也依法對相關人員進行了處理。于某某酒後意外墜樓事件發生後，公安機關立即開展調查，經現場勘查、法醫檢驗、調查訪問、調取監控等工作，排除刑事案件嫌疑，並已將調查情況向家屬告知，家屬無異議。于某某母親也通過『于某某工作室』微博帳號發布了聲明。」

「網路不是法外之地，請廣大網民不造謠、不傳謠，也希望大家尊重家屬意願，保護個人隱私，避免家屬遭受二次精神傷害。對編造、散布謠言的違法犯罪行為，公安機關將依法打擊處理。」

該通報曝光後，大批網友氣炸，「于朦朧表哥微博可是實打實的親自為于發聲了，後面就被禁言了，警方怎麼沒闢謠他表哥？這不就是疑點重重嗎？」、「警方看了監控沒有異常，把完整版監控給大家看看唄」、「武漢警察：這環節我熟啊，當時我就是這麼處理李文亮的」、「經典解決不了問題就解決提出問題的人」、「這回真有趙家人在後頭」、「這幫人良心痛不痛啊？」、「闢謠就是坐實了！」、「我呸！開始殺雞儆猴！好操作！熟悉的味道！還是那個逼樣！管你信不信，老子不信！」、「真他媽的黑，共產黨就是最大的黑勢力」。

相關新聞請見：于朦朧「被墜樓」前淒厲哭喊片瘋傳 生前直播突脫口詭異訊息......

