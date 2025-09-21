晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

許光漢獲玉澤演「約跑」粉絲暴動！雙帥釜山同框爆相親感

〔記者鍾志均／台北報導〕「亞洲男神」許光漢主演奇幻愛情電影《他年她日》入選本屆釜山影展「Open Cinema」單元，他今（21）現身釜山和韓國歐巴玉澤演同台對談，雙帥聯手吸引近4000名粉絲將露天劇院擠爆，只為一睹兩大男神首次夢幻聯動。

玉澤演（左）、許光漢對談狂吸4000粉絲到場。（甲上提供）玉澤演（左）、許光漢對談狂吸4000粉絲到場。（甲上提供）

許光漢一登場就用韓文向觀眾問候，表示：「今天很早就到釜山，一下飛機覺得很放鬆，大海真的非常美麗。」他說能在釜山影展30週年帶著新作品和觀眾見面，還難得和玉澤演進行50分鐘深度交流，感到特別榮幸與感動。

玉澤演聽到許光漢稱讚大海美麗，主動扮演起導遊角色，推薦釜山美食與海景，「這裡的海雲台特別漂亮，很適合散步。」許光漢隨即表示很喜歡邊跑步邊思考，通常一次會跑個3到5公里，玉澤演聽了笑回：「我每年來都會去跑步，只是今年還沒跑，因為要跟光漢一起跑！」

許光漢（左）、玉澤演於釜山首次夢幻聯動。（甲上提供）許光漢（左）、玉澤演於釜山首次夢幻聯動。（甲上提供）

雖然是首次正式碰面，兩位男神對談火花十足。被問彼此的第一印象，許光漢直言：「剛剛在後台第一次見到，覺得玉澤演真的是太帥了，不知道為什麼還有一種像相親的感覺。」更用韓文稱讚玉澤演「好帥」，引來粉絲尖叫不斷。

玉澤演則表示自己早已看過許光漢的許多影視作品，「所以第一次見面反而覺得很親切又很神奇。」他還笑說身邊有很多女性朋友特地託他轉達對許光漢的問候，再度引爆現場歡呼。

許光漢（左）、玉澤演於釜山同框對談。（甲上提供）許光漢（左）、玉澤演於釜山同框對談。（甲上提供）

許光漢平時主要身份是演員，但偶爾也切換歌手身份演唱，與演歌雙棲的玉澤演有許多共通點；許光漢因《想見你》掀起亞洲熱潮，被封「亞洲初戀男神」，玉澤演則在《為你心動》與《我奪走了公爵的初夜》等作品中以獨特戀人角色圈粉無數，兩人皆笑說或許因為角色那份純粹與真摯的情感，才讓觀眾留下深刻印象。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中