許光漢獲玉澤演「約跑」粉絲暴動！雙帥釜山同框爆相親感

〔記者鍾志均／台北報導〕「亞洲男神」許光漢主演奇幻愛情電影《他年她日》入選本屆釜山影展「Open Cinema」單元，他今（21）現身釜山和韓國歐巴玉澤演同台對談，雙帥聯手吸引近4000名粉絲將露天劇院擠爆，只為一睹兩大男神首次夢幻聯動。

玉澤演（左）、許光漢對談狂吸4000粉絲到場。（甲上提供）

許光漢一登場就用韓文向觀眾問候，表示：「今天很早就到釜山，一下飛機覺得很放鬆，大海真的非常美麗。」他說能在釜山影展30週年帶著新作品和觀眾見面，還難得和玉澤演進行50分鐘深度交流，感到特別榮幸與感動。

請繼續往下閱讀...

玉澤演聽到許光漢稱讚大海美麗，主動扮演起導遊角色，推薦釜山美食與海景，「這裡的海雲台特別漂亮，很適合散步。」許光漢隨即表示很喜歡邊跑步邊思考，通常一次會跑個3到5公里，玉澤演聽了笑回：「我每年來都會去跑步，只是今年還沒跑，因為要跟光漢一起跑！」

許光漢（左）、玉澤演於釜山首次夢幻聯動。（甲上提供）

雖然是首次正式碰面，兩位男神對談火花十足。被問彼此的第一印象，許光漢直言：「剛剛在後台第一次見到，覺得玉澤演真的是太帥了，不知道為什麼還有一種像相親的感覺。」更用韓文稱讚玉澤演「好帥」，引來粉絲尖叫不斷。

玉澤演則表示自己早已看過許光漢的許多影視作品，「所以第一次見面反而覺得很親切又很神奇。」他還笑說身邊有很多女性朋友特地託他轉達對許光漢的問候，再度引爆現場歡呼。

許光漢（左）、玉澤演於釜山同框對談。（甲上提供）

許光漢平時主要身份是演員，但偶爾也切換歌手身份演唱，與演歌雙棲的玉澤演有許多共通點；許光漢因《想見你》掀起亞洲熱潮，被封「亞洲初戀男神」，玉澤演則在《為你心動》與《我奪走了公爵的初夜》等作品中以獨特戀人角色圈粉無數，兩人皆笑說或許因為角色那份純粹與真摯的情感，才讓觀眾留下深刻印象。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法