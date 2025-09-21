怪叔叔埋伏10小時混入周杰倫演唱會 做完1事就走人
周杰倫演唱會門票搶手，一票難求。（翻攝自IG）
張宇嫺／核稿編輯
〔記者馮亦寧／綜合報導〕天王「周董」周杰倫演唱會門票每次開放總是秒殺，讓搶不到票的粉絲感到扼腕，但中國有一名被網友戲稱為「賣水哥」的男子，近日出現在周杰倫濟南演唱會，最讓人覺得好奇的是「賣水哥」並沒有買門票，而是在周遭潛伏十餘小時伺機混入演唱會，無票入場的他也不是為了聽周杰倫的歌才大費周章混進場。他在現場販售1瓶5元人民幣（約新台幣21元）的礦泉水，水賣完就離開。
賣水哥潛伏十餘小時進入周杰倫演唱會現，賣完水就走了。（翻攝自小紅書）
賣水哥是如何進入演唱會？他本人表示他總是一大早就偷溜進演唱會現場，之後潛伏十餘小時，連飯都不吃，就等著演唱會開始賣礦泉水，賣完水他就會離開，根本不想管演唱會的曲目、內容。
由於賣水哥總是能用不買票的方式進入各個演唱會，有粉絲曾經出價希望他能傳授入場秘訣，但賣水哥不願意，他說自己只想賣水，不想當黃牛，因為當黃牛被抓的話後果非常嚴重。
